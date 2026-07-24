Morta accoltellata la scenografa de La fantastica Signora Maisel: Mary Kate Golding aveva solo 34 anni

Mary Kate Golding, scenografa di La fantastica Signora Maisel e Hawkeye, è morta a 34 anni dopo essere stata accoltellata nella sua casa nel Queens.

Mary Kate Golding, professionista del reparto artistico che aveva lavorato a serie di successo come La fantastica Signora Maisel, è morta a New York a soli 34 anni. La donna è stata trovata nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio 2026 all'interno della sua abitazione nel Queens, con una ferita da arma da taglio alla schiena.

I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A poche ore di distanza, il marito Joseph Azzaretto è stato rinvenuto morto ad Astoria Park. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, gli investigatori starebbero valutando l'ipotesi di un omicidio-suicidio, ma le circostanze della tragedia restano oggetto di indagine.

Mary Kate Golding accoltellata nel suo appartamento nel Queens

La polizia di New York ha ricevuto una chiamata d'emergenza poco dopo la mezzanotte. Gli agenti, arrivati nell'appartamento situato nell'area dell'Astoria, hanno trovato la scenografa Mary Kate Golding gravemente ferita. Il personale sanitario ne ha dichiarato la morte direttamente sulla scena.

Nella casa si trovava anche il figlio piccolo della coppia, che non avrebbe riportato ferite. Il bambino è stato affidato alle persone incaricate della sua tutela mentre le autorità avviavano gli accertamenti.

Intorno alle 6.39 del mattino, una seconda chiamata al 911 ha portato la polizia ad Astoria Park South. Qui è stato trovato il corpo di un uomo, successivamente identificato come Joseph Azzaretto. Il marito di Golding era privo di sensi e non ha risposto ai tentativi di soccorso.

Al momento non risultano diffuse conclusioni definitive sulla dinamica. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia avvenuto nell'abitazione e di stabilire il legame esatto tra le due morti.

La fantastica Signora Maisel, Hawkeye e Mr. & Mrs. Smith: una carriera in ascesa

Una scena de La fantastica Signora Maisel

Mary Kate Golding aveva costruito un percorso solido dietro le quinte del cinema e della televisione. Dopo gli studi alla New York University, aveva iniziato a lavorare come assistente nella commedia romantica The Big Sick, diretta da Michael Showalter.

Negli anni successivi aveva partecipato alla realizzazione di numerose produzioni, occupandosi degli ambienti e degli elementi visivi presenti sui set. Tra i titoli più conosciuti figurano La fantastica signora Maisel, Hawkeye, Piccoli brividi, Mr. & Mrs. Smith, The Flight Attendant, Gotham e Lisey's Story.

Gotham, una scena con Ben McKenzie

Il suo curriculum comprendeva inoltre il film Marry Me, la miniserie Full Circle, il progetto antologico Extrapolations e Gone Girls: The Long Island Serial Killer. Avrebbe dovuto lavorare anche a Deep Cuts, il nuovo film diretto da Sean Durkin.

La sua morte interrompe così una carriera ancora giovane, ma già legata a produzioni di primo piano. Mentre il mondo dello spettacolo apprende con rammarico la notizia, una punta di shock per la violenza dell'evento, le autorità di New York continuano le indagini per ricostruire con precisione le ultime ore della scenografa e del marito.