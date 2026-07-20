La Promessa anticipazioni 21 luglio: il Barone infanga Catalina sui giornali

Nella puntata di martedì 21 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4 de La Promessa, il Barone decide di passare all'attacco contro Catalina utilizzando l'arma della stampa. Una notizia pesantissima inizia a circolare e mette la giovane Luján al centro di uno scandalo che rischia di compromettere il futuro della famiglia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La tentazione diventa realtà: Manuel vende le sue quote a Don Pedro Farré per ricominciare da capo. Forti del nuovo capitale, Manuel, Enora e Toño si lanciano in un innovativo progetto ingegneristico. Tuttavia, la pace dura poco: Don Alonso, sdegnato dall'insubordinazione del figlio verso Leocadia, impone al Marchesino di scusarsi immediatamente con la nobildonna, ritenendola fondamentale per la salvezza finanziaria della famiglia.

Nel frattempo, Catalina confessa ad Adriano di aver insultato pesantemente il Barone de Valladares durante una visita alla tenuta del nobile. Adriano la rimprovera duramente, temendo che il gesto scateni una guerra aperta con i proprietari terrieri già agitati dalle rivolte contadine. Nei giardini, intanto, Petra sviene e si ferisce gravemente a causa degli attrezzi lasciati in disordine. Una volta soccorsa, la donna si arrabbia con il maggiordomo Cristóbal, accusandolo della mancata sicurezza nel Palazzo.

Anticipazioni de La Promessa:

Il Barone ha deciso di usare l'arma più affilata a sua disposizione: la stampa. In seguito a ciò che Catalina ha fatto al palazzo del Barone di Valladares, sul giornale comincia a circolare una notizia che la indica come istigatrice di alcune sommosse contadine nella zona. Per il buon nome della famiglia Luján si tratta di un colpo d'immagine durissimo, che rischia di isolare definitivamente il Marchesato e trascinarlo nei guai con le autorità.

Consapevole che la famiglia è a un passo dal baratro finanziario e sociale, il capofamiglia cerca di chiudere almeno il fronte interno. Alonso vorrebbe disperatamente sistemare le cose tra Manuel e Leocadia, vedendo nella nobildonna un punto di riferimento fondamentale per la tenuta. Per questo motivo, il Marchese insiste con forza perché suo figlio torni sui suoi passi, chieda scusa alla donna e metta da parte la sua rabbia.

Sebbene Angela sia tornata a casa libera dal sequestro (seppur debole e scossa), le trame del Capitano de la Mata non si fermano. Don Lorenzo non ha minimamente rinunciato ai suoi progetti matrimoniali e continua a pretendere le nozze con la giovane. Leocadia farà di tutto per tenere Curro lontano da sua figlia.

Santos cerca in tutti i modi di rubare informazioni da Maria circa il suo comportamento alla festa di Luján, dove la ragazza si è sbronzata. Maria dovrà stare molto attenta a non cadere nella trappola del ragazzo per evitare di finire nei guai con i superiori.