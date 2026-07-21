LEGO e Gillian Anderson annunciano il set di X-Files: la verità è là fuori ed è fatta di mattoncini

Amanti di X-Files questa news è per voi. Il leggendario show sci-fi degli anni '90 diventa finalmente un set LEGO Ideas da 1.478 pezzi e a fare da testimonial per il lancio ufficiale l'attrice Gillian Anderson è tornata a vestire con umorismo i panni dell'Agente Scully in breve corto promozionale.

il Gruppo LEGO, in collaborazione con Disney Entertainment, ha annunciato che il set, contrassegnato dal codice 21369 (informazione indispensabile per tutti i collezionisti dei mattoncini colorati) è pensato per un pubblico adulto (18+) e il modello va a ricreare in dettaglio i luoghi e i simboli più iconici della storica serie ideata da Chris Carter: dall'ufficio dell'Agente Mulder a un diorama del bosco sovrastato da un UFO.

Gillian Anderson di nuovo in azione

Per celebrare il debutto del set, come già accennato, è stata coinvolta l'attrice Gillian Anderson. Nel video, l'interprete dell'Agente Speciale dell'FBI Dana Scully viene trascinata in un'insolita indagine che la porta a scoprire, letteralmente pezzo dopo pezzo, la versione in mattoncini del franchise che l'ha resa celebre.

Gillian Anderson con il Set Lego di X-Files

"Non mi aspettavo di tornare a indossare i tacchi di Scully per indagare su un set LEGO... è stato davvero divertente rivisitare quel mondo dopo tutti questi anni," ha commentato l'attrice. "Il livello di dettaglio è straordinario - ci sono così tanti piccoli richiami che i fan riconosceranno subito. Da fan LEGO io stessa, adoro che le persone possano letteralmente costruire i propri momenti di X-Files a casa."

Dettagli, Easter Egg e 8 Minifigure esclusive

Il set offre un'esperienza di costruzione ricca di citazioni per gli appassionati della serie. L'ufficio di Fox Mulder include chicche memorabili come: Il celebre poster "I Want to Believe" e la tessera con lo slogan "The Truth is Out There". Ma questo non basta perché facendo attenzione ai dettagli si possono notare le matite conficcate nel soffitto dell'ufficio, i dossier secretati e i semi di girasole di cui Mulder va ghiotto.

Le minifigure di Scully e Mulder

Dal punto di vista espositivo, il modello si divide in tre parti riconfigurabili: l'ufficio di Mulder (apribile o smontabile), la radura nel bosco e l'UFO volante, sospeso grazie a un supporto trasparente. Il set include poi ben 8 Minifigure dei personaggi più iconici: Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, L'Uomo che fuma, il mostro mutante Flukeman e un alieno grigio.

Dalla community alla produzione: l'idea di Brent Waller

Il set nasce all'interno del programma LEGO Ideas, nello specifico dalla sfida '90s Nostalgia Challenge. Il progetto è stato firmato dal fan designer australiano Brent Waller (noto online come wetwired), un artista 3D di Brisbane. "Sono rimasto ossessionato da The X-Files fin dagli anni '90. Ho iniziato a costruire l'ufficio di Mulder nel 2014 ed è diventato un progetto personale costante" ha dichiarato Waller. "Volevo unire nostalgia e dettagli per catturare l'atmosfera dello show. Sono entusiasta che sia diventato un set ufficiale."

Prezzo, disponibilità e l'omaggio per i primi acquirenti

Il set di The X-Files sarà disponibile ufficialmente a partire dal 4 agosto 2026 al prezzo di 199,99 €. Gli iscritti al programma gratuito LEGO Insiders potranno acquistarlo in anteprima (Early Access) a partire dal 1° agosto 2026. Chi acquisterà il set tra il 1° e il 10 agosto 2026 (fino a esaurimento scorte) riceverà in regalo il set esclusivo LEGO Ideas The X-Files: Il laboratorio di Scully (40896), che permette di costruire l'aula-laboratorio della FBI National Academy con una Minifigure extra di Dana Scully in camice bianco.