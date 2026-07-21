Un Posto al Sole, anticipazioni 22 luglio: tensione tra Nunzio e Rossella

Nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai Tre con la soap più amata dagli italiani: Un Posto al Sole. Nell'episodio di martedì 22 luglio riemergeranno non solo le tensioni tra Micaela, Manuela e Niko riguardo Jimmy, ma anche quella tra Damiano ed Eduardo, con Rosa che proverà a intercedere con il compagno per il bene di Manuel. Nel mentre, prosegue la permanenza di Rossella e Nunzio in Calabria ma, di nuovo, anche tra loro due le cose non saranno senza problemi. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulla terza rete di Viale Mazzini, in onda da trent'anni proprio nel 2026.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Dopo che Micaela ha proposto di portare Jimmy a vivere con lei, Niko e Manuela temono che la situazione possa complicarsi proprio ora, quando erano quasi riusciti a convincere il ragazzo a iniziare un percorso con uno psicologo. Intanto, in Calabria, Rossella si trova davanti a un'importante opportunità professionale, mentre Nunzio si concede qualche giorno di relax.

Nel frattempo, la crisi tra Bice e Massaro riaccende le speranze di Cotugno, deciso a riconquistarla.

Anticipazioni 22 luglio: tensione tra Nunzio e Rossella

Damiano Un posto al sole

La scoperta fatta per caso lascia Nunzio profondamente ferito e lo porta a un duro confronto con Rossella, che si ritrova così ad affrontare un ulteriore carico di tensione alla vigilia del suo intervento al congresso.

A Napoli intanto, si avvicina il giorno del primo incontro di Jimmy con lo psicologo, ma il clima tra Micaela e Niko e Manuela resta sempre più teso.

Rosa invece, dopo aver scoperto la verità su Eduardo, su volere di Damiano, ha impedito a Manuel di frequentare lo zio. Ma ora le richieste di Manuel, ignaro di tutto, sono diventate così insistenti e frequenti che la Picariello cerca un difficile compromesso con Damiano, nella speranza di trovare una soluzione al desiderio del ragazzino.