House of the Dragon 3x05: anticipazioni, foto e orario del nuovo episodio della serie HBO

Dopo una puntata relativamente "tranquilla", ovvero senza battaglie (ma con importanti rivelazioni), sulle terre di Westeros e in House of the Dragon 3 si torna a combattere, a giudicare dalle foto ufficiali dell'episodio 5 rilasciate da HBO.

Come ogni settimana, non ci sono trame ufficiali rilasciate dal network, che in questo momento della stagione rovinerebbero probabilmente tutto il senso d'attesa della numerosa fanbase della serie, ma ci sono nuove foto e un trailer (che anticipa però anche eventi degli episodi seguenti) che lasciano invece immaginare molti eventi.

Vediamo anzitutto le due star della scorsa settimana, Lord Ormund Hightower e Daeron Targaryen, intenti a giocare a scacchi. I due si trovano a Tumbleton, con il numeroso esercito di Vecchia Città, teoricamente in attesa che Gwayne Hightower e Criston Cole li raggiungano. Ma abbiamo imparato dal precedente episodio che: l'ex Primo Cavaliere di re Aegon II non ha intenzione di andare a ingrossare le fila di Ormund, due dei draghi di Rhaenyra, cavalcati da Hugh Martello e Ulf il Bianco sono volati nella cittadina occupata dai Verdi.

Cosa significa? Che il cugino di Alicent potrebbe non avere molto tempo nè per attendere (invano) l'arrivo di Gwayne, nè prima di dover sferrare un attacco difensivo. Sappiamo anche però che Ormund è un uomo molto astuto "che avrà certamente già un piano", e soprattutto che "una mente astuta può resistere alla più selvaggia delle bestie", come ci dice lui stesso nel breve trailer. Con ovvio riferiemento non soltanto ai draghi ma a tutti i Targaryen.

Un destino già segnato per Criston Cole?

Chiunque conosca Fuoco e Sangue di George R.R. Martin sa bene che può nutrire ben poche speranze di ritrovare l'ex Lord Comandante della Guardia Reale ancora in vita all'inizio della quarta stagione di House of the Dragon. Sempre che Ryan Condal non decida di prendersi ancora qualche licenza rispetto al materiale letterario di base.

Le foto ufficiali dell'episodio 3x05, a giudicare dall'aspetto dei personaggi, sembrerebbero suggerire che questa volta lo showrunner non calerà nessun "plot armor" sul personaggio, nè su Gwayne Hightower, nonostante il fratello di Alicent godesse di vita un po' più lunga all'interno dei libri.

Dalla precedente puntata abbiamo appreso che, nonostante le rimostranze dell'Hightower, che vorrebbe raggiungere il cugino a Tumbleton, Ser Criston Cole è deciso a continuare per la sua strada, attaccando l'esercito dei Neri nelle Terre dei Fiumi nonostante la superiorità numerica schiacciante dei nemici.

Tanto le foto quanto la clip paiono suggerire che, abbandonato dalla maggior parte del suo esercito, in fuga o sterminato, Cole potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con Ser Roderick Stark, alias Roddy la Rovina, alla guida degli uomini del Nord fedeli a Rhaenyra. E con lui potrebbe esserci naturalmente anche l'altro giovanissimo capo dell'esercito dei Neri, Lord Oscar Tully.

Questo schieramente di forze in campo sembra suggerire una cosa sola: nel quinto episodio assisteremo forse alla famosa Danza del Beccaio, la battaglia combattuta a sud dell'Occhio degli dei, che, tra le pagine di Martin, segna la fine del controverso Ser Criston Cole?

E se così fosse: Ryan Condal ucciderà in questa circostanza anche Gwayne Hightower, forse per scatenare la reazione di Ormund, che avrebbe così il pretesto ufficiale per attaccare l'esercito di Rhaenyra?

A che ora va in onda il nuovo episodio di House of the Dragon 3

Per soddisfare questa e altre curiosità dovremo naturalmente attendere che la quinta puntata della serie fantasy HBO vada in onda. Mentre negli USA verrà trasmessa in prima serata, in Italia andrà come sempre in onda in contemporanea, che per noi significa dover fare le ore piccole.

House of the Dragon 3x05 sarà infatti trasmessa alle 3:00 di notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio. Sarà possibile seguire le nuove avventure sia in TV, su Sky, che in streaming, su HBO Max e NOW. Come sempre la puntata sarà trasmessa in replica su Sky Atlantic nella sera di lunedì 20 luglio alle 21:15, sarà invece sempre disponibile on demand sulle piattaforme.

Al momento non esistono metodi gratuiti (legali) per seguire House of the Dragon in Italia.