Hogwarts Legacy è il videogame più popolare dell'anno secondo Google Search

Il videogame ambientato nel Wizarding World ha conquistato proprio tutti, non solo i fan della saga di Harry Potter.

Il videogame più popolare dell'anno è Hogwarts Legacy, in base al volume delle ricerche su Google degli ultimi 12 mesi in quasi 90 Paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Brasile e molti altri.

Uscito a febbraio, Hogwarts Legacy - che ha venduto più di 12 milioni di copie nelle prime due settimane - è stato lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il team di Futbin, che ha condotto la ricerca, ha analizzato i numeri utilizzando Google Keyword Planner. È emerso che la media delle ricerche mensili è stata più alta negli Stati Uniti, mentre la Germania e il Regno Unito si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Inoltre, il secondo gioco più popolare dell'anno, in base alle ricerche di Google, è il remake di Resident Evil 4 del 2005. Il gioco di sopravvivenza con gli zombie è stato distribuito per PS5, PS4 e Xbox Series X/S a marzo. Ai primi posti troviamo EA Sports FC 24 (FIFA 24), Atomic Heart, l'imminente Marvel's Spider-Man 2 per PS5, Diablo 4 e altri.

Animali fantastici 4 e 5, gli spinoff di Harry Potter sono in stallo

Nonostante tutto taccia sul versante cinematografico, il Wizarding World ha continuato a far parlare di sé. Prima di tutto arriverà la serie di Harry Potter sulla piattaforma Max che rebooterà tutta la saga in forma seriale, dove ogni stagione adatterà un libro specifico.

Qualche settimana fa, invece, Uber Eats ha sfruttato la popolarità di Tom Felton per uno spot pubblicitario a tema.