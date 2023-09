Harry Potter, Tom Felton ancora ossessionato dalla saga nel nuovo spot di Uber Eats

Tom Felton è il protagonista del nuovo e divertentissimo spot confezionato da Uber Eats, nel quale l'attore si diverte a prendersi bonariamente in giro, così come la sua ossessione per il suo passato nella saga di Harry Potter, dove ha interpretato Draco Malfoy.

Nello spot vediamo Felton sfruttare appieno la promessa di Uber Eats di poter ordinare veramente qualsiasi cosa e così ordina una bacchetta magica, in un attacco di nostalgia verso la saga di Harry Potter. Tuttavia, non è abile con la bacchetta "come un tempo" e così accidentalmente fa sparire il suo vicino, scatenando un'indagine e una caccia all'uomo che alla fine porterà inevitabilmente al suo arresto.

Sebbene il coinvolgimento di Felton nella serie di Harry Potter sia terminato nel 2011, non si è lasciato alle spalle il franchise. Tra tutti i membri del cast, è tra quelli che sono più coinvolti ancora oggi. Nel 2021 è stato guest-star in tre episodi del game show Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses e ha partecipato anche a Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts.

Recentemente ha anche contribuito alla promozione di Hogwarts Legacy, girando un video in cui gioca come Serpeverde e fornendo il proprio commento ai fan.