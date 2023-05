Harry Potter: tutto quello che sappiamo sull'imminente serie originale

È passato più di un quarto di secolo da quando J.K. Rowling ha regalato al mondo intero il magico universo di Harry Potter con l'uscita del suo amato romanzo fantasy del 1997 intitolato Harry Potter e la pietra filosofale, che non solo ha trasformato l'industria dell'editoria, ma ha anche dato vita a uno dei franchise cinematografici di maggior successo di tutti i tempi. Diversi decenni (e otto film) dopo, i leggendari libri della scrittrice britannica torneranno ad incantare il pubblico, questa volta con un adattamento dedicato al piccolo schermo.

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Tom Felton alla premiere di Harry Potter e i doni della morte - Part 1 a New York, il 15 Novembre 2010

L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'evento annuale del servizio streaming Max, che presto unirà HBO Max e Discovery+: secondo quanto rivelato finora l'imminente serie tv di Harry Potter riporterà in vita gli amati romanzi della Rowling, che sarà anche produttrice esecutiva e supervisionerà la direzione artistica del progetto, con quella che sta già diventando una delle serie TV più attese di sempre. Per adesso, sappiamo con certezza che la Warner Bros Television e Brontë Film and TV si occuperanno della produzione, mentre non è ancora chiaro chi sarà lo sceneggiatore (o gli sceneggiatori) che dovrà curare l'adattamento dei romanzi.

Il cast della serie televisiva

Ralph Fiennes, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Tom Felton alla premiere newyorkese di Harry Potter e i doni della morte - Part 1

Nel corso di un lungo decennio ci siamo abituati a veder crescere Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e gli altri membri del cast di Harry Potter: quelli che un tempo erano dei teneri bambini sono oggi dei giovani adulti e alcuni di loro sono diventati delle vere e proprie superstar di fama mondiale. Tuttavia, quello che è certo è che non vedremo gli attori del franchise nel nuovo adattamento televisivo, almeno non nei ruoli che li hanno resi famosi tanti anni fa. Con l'annuncio del nuovo progetto, il servizio streaming Max ha dichiarato che la serie presenterà un nuovo gruppo di attori e ciò significa che dovremmo aspettare ancora un po' di tempo prima di iniziare a leggere le prime indiscrezione relative al cast, considerando che per adesso non è ancora stato annunciato neanche il nome dei registi o dello showrunner.

Data di uscita e durata

Una scena del film Harry Potter e i Doni della Morte - parte 1 con Daniel Radcliffe

Considerando che il suddetto annuncio è arrivato nell'aprile del 2023, non sappiamo quando la serie sarà presentata in anteprima sul servizio di streaming di Max anche se, con tutta probabilità, ci vorrà ancora molto tempo prima che ci venga concesso di fare ritorno ad Hogwarts al fine di incontrare il nuovo "ragazzo che è sopravvissuto". Secondo alcune testate giornalistiche statunitensi, la prima stagione della serie TV di Harry Potter potrebbe arrivare su HBO MAX per le vacanze di Natale del 2025, anche se ovviamente per adesso si tratta soltanto di rumors infondati a cui non dobbiamo dare troppo peso.

Un altro aspetto che sta incuriosendo i fan riguarda la durata della nuova serie TV visto che, secondo le prime previsioni, lo show dovrebbe essere rilasciato nel corso di un decennio, con un libro per stagione per un totale quindi di sette stagioni. Sempre secondo le indiscrezioni, sembra che nel team della produzione ci sarà anche David Heyman, attualmente in trattativa, che dovrebbe affiancare la Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts. Sebbene non siano ancora noti i dettagli relativi al numero di episodi o dell'uscita delle sette stagioni, il fatto che la serie possa durare dai sette fino ai dieci anni è sicuramente una notizia entusiasmante per i fan, molti di quali si dicono già estremamente ottimisti per il futuro del progetto.

A questo proposito Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content, ha confermato che lo studio di produzione ha dato il via alle ricerche di uno showrunner: "Abbiamo cercato di giocare a carte molto coperte. Non abbiamo ancora contattato le agenzie. Seguiamo un processo interno nel quale pensiamo a delle persone senza parlarne esternamente. Ora che la notizia è uscita, inizieremo a lavorare con Blair Partnership e ci guarderemo intorno."

Il teaser che ci riporta a Hogwarts sulle note della colonna sonora di John Williams

Lo stesso giorno in cui Max ha annunciato che la serie TV avrebbe riproposto le emozionanti avventure di Harry Potter a una nuova generazione di ragazzi, i vari canali social dello streamer, come il loro canale Youtube ufficiale, hanno rilasciato un breve teaser trailer accogliendo tutti a Hogwarts, che sia la prima volta dopo tanto tempo o, nel caso dei più giovani, la prima volta in assoluto. Sotto potete dare un'occhiata alla breve clip:

Com'era prevedibile, il nuovo teaser non offre dettagli importanti sulla serie, sul cast o su come adatterà gli amati libri fantasy in un nuovo progetto televisivo, ma nonostante questo le candele galleggianti della Sala Grande e l'iconica colonna sonora di John Williams sono più che sufficienti per far brillare gli occhi agli amanti dell'universo di Harry Potter e per riportare alla luce i reconditi ricordi d'infanzia di milioni di persone.

La nuova serie sarà un adattamento fedele dei libri di J.K. Rowling

J.K. Rowling presenta Harry Potter e La maledizione dell'erede

Anche se i film di Harry Potter hanno fatto un ottimo lavoro nel portare sul grande schermo i romanzi di J.K. Rowling, molti aspetti sono stati tralasciati negli adattamenti, probabilmente anche a causa della lunghezza degli ultimi libri della scrittrice. Questo, tuttavia, non dovrebbe essere un problema per la nuova serie di Harry Potter visto che, come annunciato dai rappresentanti di Max, il formato televisivo consentirà agli showrunner di realizzare un adattamento ancora più fedele del materiale originale.

Dopo la divulgazione del grande annuncio della serie originale, Bloys ha confermato che la Rowling verrà coinvolta: "È una produttrice esecutiva della serie. I suoi suggerimenti saranno molto utili. La serie è qualcosa di nuovo e siamo entusiasti, ma ricordatevi una cosa: lavoriamo a Harry Potter da 20 anni. Questa non è una decisione inedita, lavoriamo al mondo di Harry Potter da 20 anni". La Rowling, a sua volta, ha rilasciato la seguente dichiarazione a proposito dell'imminente adattamento per il piccolo schermo: "L'impegno di Max nel preservare l'integrità dei miei romanzi per me è importante, e non vedo l'ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie TV può offrire".

Max ha confermato che il nuovo show sarà "fedele ai libri originali" e porterà l'amata storia a un nuovo pubblico in tutto il mondo, come rivelato da Bloys: "Siamo lieti di offrire al pubblico l'opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo. Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che c'è un amore così duraturo per il mondo magico. In collaborazione con Warner Bros. Television e J.K. Rowling, questa nuova serie di Max Original si immergerà in profondità in ciascuno dei libri iconici che i fan hanno apprezzato e amato per tutti questi anni."

Il budget della serie sarà paragonabile a quello de Il trono di spade

Una splendida Emma Watson alla premiere londinese di Harry Potter e i doni della morte - parte 1

Sebbene Max debba ancora fornire esplicitamente una cifra esatta per quanto concerne il budget dello show televisivo di Harry Potter, l'Hollywood Reporter ha citato Casey Bloys dicendo che il budget della serie sarà sullo stesso livello di quello de Il trono di spade e House of the Dragon, che al momento sono considerati come alcuni degli show più costosi di tutti i tempi. Rispondendo proprio ad una domanda relativa al costo della serie in arrivo, Bloys ha affermato che lo streamer è disposto a fare "tutto il necessario per realizzare un progetto di qualità".

Sebbene ci sia ancora molto che non sappiamo a proposito della serie televisiva originale ambientata nell'universo di Harry Potter, tutti quanti ci aspettiamo che questo aspetto cambi molto velocemente nei prossimi mesi. Quel che è certo è che, dopo queste prime informazioni, i fan di tutto il mondo non possono che gioire di fronte a quello che sarà sicuramente un progetto fedele e realizzato con una grande produzione, anche grazie alla supervisione di J.K. Rowling, la donna a cui dobbiamo il mondo magico di Hogwarts, vicino al cuore di milioni di noi.