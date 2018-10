Hobbs and Shaw: The Rock svela l'identità del personaggio di Vanessa Kirby

Finalmente conosciamo i primi dettagli del personaggio di Vanessa Kirby in Hobbs and Shaw, spinoff di Fast & Furious. E' Dwayne Johnson, mente dello spinoff, ad anticipare il look e i dettagli della misteriosa figura femminile che affianca lui e il co-protagonista Jason Statham.

I primi dettagli circolati sul personaggio di Vanessa Kirby parlavano di un'agente dell'MI-6, un altro rumor sosteneva che si trattasse della sorella di Deckard Shaw. In estate l'attrice non ha confermato né negato i rumor, anticipando però che il suo personaggio sarebbe stato quello di una donna forte e cool. Adesso Dwayne Johnson, in un post su Instagram, svela l'identità del personaggio della Kirby.

The Rock scrive: "Ecco "Hattie Shaw" interpretata da @vanessa__kirby. Hattie ama le lunghe passeggiate sulla spiaggia, ama essere un'agente dell'MI6 , ama bere tequila con Hobbs. E non in quest'ordine. Hattie è la sorella di Deckard Shaw, interpretata da @jasonstatham. Lui non sopporta che Hattie esca con Hobbs, il suo fastidio mi rende davvero felice".

La famiglia Shaw si va così a ingrandire. Owen Shaw, interpretato da Luke Evans, è stato il primo membro della famiglia introdotto in Fast and Furious 6. Deckard Shaw è stato rivelato nella scena post-credits dello stesso film, anticipando la presenza del personaggio di Jason Statham come villain di Fast & Furious 7. Helen Mirren è comparsa in Fast & Furious 8 nel ruolo di Magdalene Shaw, madre di Owen e Deckard. E adesso - scopriamo - anche di Hattie Shaw.

Hobbs and Shaw tornerà a narrare le avventure dell'agente del Diplomatic Security Service Luke Hobbs e del killer Deckard Shaw. Lo spinoff è firmato da Chris Morgan, sceneggiatore del Fast & Furious franchise fin dal 2006.

Hobbs and Shaw è in uscita nelle sale il 2 agosto 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!