"Ho spaccato la tv", la reazione dei fan di Stranger Things al mancato episodio 9

Nonostante le smentite di Netflix e dei Duffer la teoria del Conformity Gate ha mandato in crash Netflix e le reazioni inferocite di chi si aspettava davvero un ulteriore episodio non si sono fatte attendere.

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E così, nonostante le smentite sull'esistenza di un nono episodio di Stranger Things, i fan hanno mandato Netflix in crash al momento suggerito dai complottisti del Conformity Gate. Quando si sono resi conto che effettivamente non esisteva alcun episodio aggiuntivo, non hanno potuto far altro che riversare le loro lamentele sui social media. Scopriamo cosa è successo realmente.

I protagonisti di Stranger Things 5

Il finale di Stranger Things 5 "non è quello vero"

Secondo la teoria del Conformity Gate, formulata da alcuni fan sulla scia delle voci di scene tagliate e finali alternativi, alle ore venti del 7 gennaio (due di notte dell'8 gennaio ora italiana), sarebbe stato pubblicato su Netflix un nono episodio segreto di Stranger Things 5, intitolato Conformity Gate. L'episodio in questione avrebbe dovuto contenere il "vero" finale dello show, in cui viene svelato come gli eventi raccontati nel Volume 2 siano solo un'illusione creata da Vecna.

Ebbene, all'ora in cui l'ipotetico debutto era previsto Netflix è andata in crash senza che nessun nono episodio facesse la sua apparizione sulla piattaforma.

"Netflix è andato in crash per colpa dei numerosi fan convinti che un episodio finale segreto di Stranger Things sarebbe uscito stasera", ha scritto Culture Crave su X. Pop Base ha confermato: "Netflix è andato in crash perché i fan di Stranger Things si aspettavano un nono episodio segreto dell'ultima stagione. Non è uscito nulla".

Pur non avendo diffuso nessuna dichiarazione riguardo all'interruzione di servizio, Netflix ha aggiornato la pagina Instagram della popolare serie con la dicitura "Tutti gli episodi di Stranger Things sono ora disponibili" la mattina del 7 gennaio. I fratelli Duffer avevano precedentemente confermato all'Hollywood Reporter che "questa è la fine della storia" e che "non esistono altre versioni".

La reazione dei fan all'assenza di un nuovo finale

L'ottavo e ultimo episodio da noi commentato nella recensione del finale di Stranger Things 5 ha diviso i fan. Molti, delusi dalle scelte dei Duffer Brothers, aspiravano a un finale diverso e quando hanno avuto la conferma definitiva che in realtà non esiste hanno sfogato la loro frustrazione sui social media. Naturalmente i meme al riguardo di sprecano, come mostrano alcuni dei post pubblicati nelle ultime ore.

"Sono furioso davanti alla tv in attesa dell'episodio 9. I miei figli stanno piangendo, mia moglie mi guarda con terrore. Ho spaccato lo schermo della tv e ho diviso in due il telecomando. I Duffer Brothers mi hanno umiliato di fronte alla mia famiglia. Le mie aspettative si sono infrante, proprio come la tv" ha scritto un utente esagerando la situazione.

Ma sono in molti a essere rimasti delusi dal mancato finale.

Nonostante la reazione di molti fan, il cast di Stranger Things si è detto soddisfatto dal finale scelto dai Duffer. L'attore Noah Schnapp ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Ricordo di aver pianto molto alla lettura del finale. Penso che sia perfetto. I Duffer non hanno lasciato davvero nulla da raccontare".