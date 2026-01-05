Stranger Things 5: cosa ipotizza la teoria Conformity Gate? Ecco gli indizi sul 'vero finale'

Alcuni fan di Stranger Things non sembrano volersi arrendere all'idea che la storia ambientata a Hawkins sia giunta al suo finale. Online si è infatti diffusa una teoria chiamata Conformity Gate che sostiene sia in arrivo un'ulteriore puntata il 7 gennaio.

Su cosa si basa la teoria dei fan

Ancora prima del debutto in streaming dell'episodio conclusivo arrivato nella notte di Capodanno, online si erano diffuse le ipotesi relative a scene inedite e una storia alternativa.

Gli spettatori, nelle ultime ore, hanno pubblicato le loro supposizioni basate su video, screenshot, presunti indizi ed easter egg, nonostante da tempo si smentiscano le ipotesi dei fan

Stranger Things 5: un primo piano di Winona Ryder

La teoria Conformity Gate giunge così alla conclusione che sarebbe in arrivo il Capitolo 9, ovvero il vero finale che svelerebbe come gli eventi raccontati nel Volume 2 siano solo un'illusione creata da Vecna. Mike rappresenterebbe il punto di vista dello spettatore, mostrato più volte alle prese con la confusione. Nella puntata che concludeva il Volume 1 il personaggio interpretato da Finn Wolfhard viene mostrato mentre sviene dopo l'intervento di Vecna e quello sarebbe il momento in cui sarebbe entrato in una specie di trance.

Nelle puntate successive la teoria sarebbe stata confermata da un dialogo tra Lucas e il gruppo in cui i personaggi si chiedono se sono alle prese con la realtà o un'illusione. Robin chiede poi cosa accade quando Vecna ti cattura, ribadendo quindi che è normale fossero tutti confusi perché si tratta di una trance.

I post legati al Conformity Gate sostengono che Mike, in quella scena, rappresenti il pubblico.

Gli indizi nell'ultimo capitolo della storia

Nell'episodio finale, inoltre, Dustin, prima di ricevere il diploma, si scaglia contro il conformismo, tuttavia gli studenti rimangono seduti in modo composto, con le mani incrociate e indossando toghe arancioni che sarebbero un riferimento alle divise dei detenuti, essendo prigionieri della maledizione di Vecna. E tra i presunti indizi a sostegno della teoria ci sarebbero inoltre cartelli che indicano l'uscita, apparentemente dalla realtà fittizia.

Le ricerche degli utenti compiute su Netflix usando termini di ricerca come 'fake ending', 'season 5 episode 9 e 'conformity gate', hanno tutte come risultato la serie Stranger Things come titolo suggerito. Questo, tuttavia, avviene in base agli algoritmi di ricerca.

I fratelli Duffer, tuttavia, hanno dichiarato più volte che la storia si è conclusa con la puntata intitolata Il Mondo reale. I due sceneggiatori e produttori hanno invece confermato lo sviluppo del prequel animato, di cui sono già stati condivisi i materiali promozionali, e uno spinoff live action che avrà al centro dei personaggi inediti.

Netflix, inoltre, ha annunciato oggi l'arrivo di un documentario dedicato al dietro le quinte dell'ultima stagione, di cui è stato condiviso il trailer.