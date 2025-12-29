Stranger Things 5 Volume 2, un membro del cast assicura: "Non esistono altre versioni"

L'interprete di Mr Clarke ha provato a fermare le speranze dei fan che hanno lanciato una petizione chiedendo a Netflix di condividere le scene tagliate dell'ultima stagione.

Dopo l'arrivo del Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things alcuni fan hanno deciso di lanciare una petizione nella convinzione che Netflix abbia compiuto degli importanti tagli egli episodi.

Oltre 300.000 persone hanno quindi firmato la richiesta di condividere la versione director's cut delle puntate, permettendo agli spettatori di vedere la storia come sarebbe stata inizialmente ideata.

La risposta ai presunti tagli nel Volume 2

Secondo le teorie diffuse sui social, alcune importanti scene dell'ultima stagione di Stranger Things sarebbero state eliminate modificando radicalmente la direzione della storia.

Alcune 'fonti' vicine alla produzione avrebbero confermato le ipotesi e online è apparso un documento in cui si riassumevano tutti i punti che sarebbero stati cambiati prima del debutto delle puntate, usando anche alcune dichiarazioni tratte da interviste al cast.

Sui social uno dei membri del cast è però intervenuto per smentire le voci sempre più insistenti. Randy Havens, interprete di Mister Clarke, ha scritto in modo chiaro: "Non c'è una versione Snyder Cut dello show, per favore non credete a tutto quello che vi dice qualche idiota a caso su internet".

Cosa sarebbe stato cambiato prima dell'arrivo in streaming

I fratelli Duffer, co-creatori della serie Netflix e alla regia del capitolo finale di Stranger Things, in precedenza avevano già spiegato che sul set vengono girate molte ore per poi arrivare al montaggio proposto sugli schermi, diventando necessario e normale tagliare parte dei contenuti realizzati. Questo, tuttavia, non significa che esista una versione alternativa dello show che Netflix avrebbe voluto modificare radicalmente.

I fan avevano sostenuto che tra i momenti eliminati ci sarebbero delle interazioni più lunghe tra Will (Noah Schnapp) e Vecna/Henry (Jamie Campbell Bower), una scena a tu per tu nel seminterrato con Will e Mike (Finn Wolfhard) e una finta morte di Will.

Gli spettatori non possono quindi che attendere l'ultima puntata di Stranger Things, in arrivo su Netflix il 1° gennaio, per scoprire in che modo si concluderà la storia ambientata a Hawkins.