Henry Cavill ha ottenuto il ruolo di Superman grazie alle foto in cui indossa il costume di Christopher Reeve

Il regista Zack Snyder, nella giornata di Natale, ha condiviso gli scatti che hanno convinto i vertici di Warner Bros ad affidargli l'iconica parte.

Zack Snyder, facendo un regalo di Natale ai suoi follower, ha condiviso online le foto che hanno permesso a Henry Cavill di ottenere l'iconico ruolo di Superman.

Il regista ha infatti svelato le immagini che mostrano l'attore mentre indossa il costume di Christopher Reeve.

Le foto di Cavill che hanno convinto i vertici della Warner

Il filmmaker ha svelato che, mentre stava cercando di convincere i vertici di Warner Bros che era l'attore giusto per la parte, ha fatto indossare a Henry Cavill il costume originale che era stato creato per Christopher Reeve in occasione delle riprese di Superman.

Zack Snyder ha scritto online che quello scatto ha convinto i vertici dello studio che l'attore era perfetto per interpretare Clark Kent in L'uomo d'acciaio: "Questa foto. Era innegabile".

Il regista ha quindi aggiunto: "Con l'ultima immagine che ho condiviso, e con questa, abbiamo dimostrato a Warner Bros, e tutti erano d'accordo: Henry Cavill era Superman. Quello è dove è iniziato il viaggio".

L'addio dell'attore al ruolo di Clark Kent

Henry Cavill ha interpretato il supereroe nel DC Universe con alla guida Zack Snyder, essendo protagonista di film come L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, e Justice League.

Il suo ritorno nei progetti cinematografici tratti dai fumetti della DC era stato annunciato con una scena sui titoli di coda di Black Adam nel 2022. Cavill avrebbe infatti dovuto riprendere il ruolo di Superman in un film che lo avrebbe visto protagonista accanto a Dwayne Johnson, che ha recentemente condiviso la sua reazione al flop del progetto.

Zack Snyder's Justice League: Henry Cavill in un primo piano

Henry aveva dichiarato che il futuro del suo personaggio era particolarmente 'luminoso', aggiungendo: "Sono così entusiasta nel raccontare una storia con un Superman incredibilmente gioioso".

A poche ore dal suo annuncio, tuttavia, James Gunn e Peter Safran hanno preso il controllo di DC Studios, portando alla conclusione del DC Universe ideato da Snyder. Cavill non ha quindi ripreso il ruolo di Superman, considerando che la storia di Clark Kent era già stata scelta per avere un reboot e dare il via ai nuovi progetti dello studio.

Gunn ha svelato la sua reazione alla complessa situazione dichiarando: "Ho pensato fosse totalmente ingiusto nei suoi confronti e una delusione totale. Quindi io e Peter abbiamo pensato che la cosa giusta da fare fosse incontrare Cavill e parlare con lui. E lo abbiamo fatto; è stato un vero gentleman, è stato grandioso. Ha detto: 'L'unica cosa che chiedo è di poter rivelarlo io stesso, invece che una notizia condivisa da voi'".