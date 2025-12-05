The Witcher, il retroscena: un altro membro del cast voleva lasciare dopo l'addio di Henry Cavill

L'uscita dalla serie di Cavill sembra abbia scatenato un terremoto interno alla produzione visto che anche la co-protagonista Freya Allan è arrivata a pensare di mollare tutto a sua volta

Come molte serie in streaming, la quarta stagione di The Witcher è arrivata e se n'è andata senza troppi clamori. La quinta e ultima stagione è in fase di post-produzione, anche se l'entusiasmo sembra si sia affievolito anche a causa dell'arrivo del nuovo Geralt di Rivia, Liam Hemsworth.

La star di Hunger Games ha sostituito Henry Cavill nel ruolo del Witcher, ma con un compito davvero difficile da svolgere, la sua interpretazione ha suscitato critiche diffuse sia da parte dei fan che della critica.

Sebbene l'uscita di Cavill sia stata presentata in modo positivo da Netflix, è ipotesi comune che l'attore non fosse soddisfatto della direzione creativa che la serie stava prendendo. Ora, la sua co-protagonista, Freya Allan, che interpreta Ciri, ha rivelato di aver anche lei preso in considerazione l'idea di abbandonare la serie.

The Witcher 3: Freya Allan in una scena

Freya Allan ha quasi lasciato The Witcher

In un'intervista a NME, l'attrice ha dichiarato di aver "trascorso molto tempo" a riflettere se abbandonare The Witcher. "Una volta presa quella decisione, ho sfruttato al massimo ogni momento", ha detto Allan riguardo alla scelta di rimanere. "La terza stagione è stata davvero difficile per tutti. Ho pianto perché volevo finire la serie con l'attore che interpretava il mio padre adottivo".

"Per la prima volta, stavo vedendo come sarebbe potuta essere la vita lontano da The Witcher e poi il protagonista se ne va", ha aggiunto Allan, prima di condividere le sue opinioni sulla reazione negativa all'interpretazione di Hemsworth.

"I fan adorano odiare qualcosa. Abbiamo chiarito che lo abbiamo accolto a braccia aperte", ha osservato, riconoscendo che è stato "molto strano" non recitare al fianco di Cavill, visto che "è il Geralt con cui sono cresciuta".

The Witcher 4, Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia nel trailer

Il problema della fedeltà ai libri

Allan ha aggiunto: "Voglio davvero dare ai fan ciò che desiderano. Avevo anche visto Henry, che era così esperto e fedele ai libri, insistere affinché fossero incluse alcune battute. Quando se n'è andato, mi sono sentita ispirata ad assumere quel ruolo. La cosa che mi ha sorpreso di più della quarta stagione è quante persone abbiano criticato cose che provengono direttamente dai libri".

Per quanto riguarda la conclusione imminente di The Witcher, ha spiegato: "L'ultima stagione mi ha prosciugato tutte le energie, ma mi sento incredibilmente soddisfatta". La quarta stagione di The Witcher è disponibile su Netflix, in attesa dell'arrivo della sua conclusione l'anno prossimo.