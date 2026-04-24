Enola Holmes 3: Henry Cavill ci sarà, Netflix conferma trama e data di uscita

Dopo che la produzione si è conclusa nel 2025, Enola Holmes 3 ha finalmente una data di uscita ufficiale. Il terzo lungometraggio della saga sulla sorellina di Sherlock Holmes interpretata da Millie Bobby Brown approderà su Netflix il 1 luglio e vedrà il ritorno di Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes.

Il nuovo adattamento della saga di romanzi young adulti di Nancy Springer tornerà a narrare le gesta dell'investigatrice in erba coinvolta in un caso ancor più ingarbugliato e pericoloso dei precedenti visto che il film promette di avere un tono più adulto.

Millie Bobby Brown ed Helena Bonham Carter in una scena di Enola Holmes 2

Cosa sappiamo su Enola Holmes 3

Philip Barantini, regista di Band of Brothers, Chernobyl e Boiling Point, ha preso il posto di Harry Bradbeer, che aveva diretto i primi due film. Confermato lo sceneggiatore Jack Thorne, che però ha firmato un sequel dai toni più dark e più adulti, in linea con la crescita della protagonista.

Secondo la sinossi svelata da Netflix: "L'avventura insegue la detective Enola Holmes fino a Malta, dove sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altra indagine abbia mai affrontato."

La storia seguirà il cliffhanger che ha concluso il secondo capitolo, di cui abbiamo parlato nella spiegazione del finale di Enola Holmes 2, in cui Moriarty riesce a evadere di prigione e dileguarsi. Svelato il mistero della cospirazione legata all'avvelenamento della fabbrica, Enola Holmes ha aperto una sede a Londra per la sua nuova agenzia investigativa. Nel frattempo, Sherlock ha trovato un nuovo coinquilino, il dottor John Watson, e il suo acerrimo nemico, Moriarty, è evaso di prigione, il che significa che Enola potrebbe giocare un ruolo di primo piano in futuro, come scopriremo nel film in arrivo.

Un'immagine di Henry Cavill nei panni di Sherlock Holmes

Il cast di Enola Holmes 3: conferme e nuovi arrivi

Squadra che vince non si cambia. Oltre alla protagonista Millie Bobby Brown e a Henry Cavill, rivedremo in azione Louis Partridge, Himesh Patel nei panni del Dottor John Watson, Sharon Duncan-Brewster ed Helena Bonham Carter nel ruolo della madre dei fratelli Holmes, Eudoria Holmes. In aggiunta, Susan Wokoma e Adeel Akhtar riprenderanno i ruoli, rispettivamente, di Edith e del detective Lestrade. Annunciato, inoltre, l'arrivo di Joe Azzopardi, Eirwen Phoenix, Bern Collaço e Mike Parish.

Enola Holmes 3 approderà in streaming su Netflix il 1 luglio.