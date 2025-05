Henry Cavill: l'omaggio dell'amico Zack Snyder al suo Superman nel giorno del suo compleanno

Zack Snyder non si lascia mai sfuggire l'occasione di mostrare il suo sostegno e il suo apprezzamento per Henry Cavill. Il 5 maggio, il regista non ha dimenticato di augurare a Cavill un buon compleanno.

La star de L'uomo d'acciaio ha festeggiato ieri il suo 42° compleanno e Snyder era tra coloro che lo hanno festeggiato pubblicamente. In un post sul suo account X, il regista ha augurato buon compleanno a Cavill e ha condiviso una foto del dietro le quinte dell'attore. Casualmente, la foto contiene anche un omaggio a un capolavoro di 47 anni fa.

Nella foto condivisa da Snyder, infatti, l'attore si stava preparando per le foto di prova per diventare Superman nel lontano 2011. L'immagine lo ritrae mentre indossa anche una replica del costume di Superman di Christopher Reeve del film del 1978.

Zack Snyder a Henry Cavill: "Sei il miglior Superman di tutti i tempi"

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Cavill è stato tra coloro che hanno indossato il mantello e interpretato Superman in diverse produzioni, a partire da L'uomo d'acciaio del 2013. Ha poi ripreso il suo ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e in Justice League del 2017.

Nella didascalia, Snyder ha scritto: "Buon compleanno al mio amico, attore straordinario e il più grande Superman di tutti i tempi", aggiungendo diversi hashtag ai film in cui Cavill ha recitato.

Nei commenti, un fan ha promosso un sondaggio per sapere se i fan erano d'accordo con Snyder sul fatto che Cavill fosse il "più grande Superman di tutti i tempi". Su oltre 2.000 voti, il 64% era d'accordo. Tuttavia, molti hanno sottolineato che si trattava di una pagina di supporto a Zack Snyder e che per molti Christopher Reeve era e rimane il miglior Superman di sempre.