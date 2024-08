Henry Cavill: le due regole d'oro dell'attore per avere un fisico da Superman

Il fisico da urlo di Henry Cavill non è solo il risultato di estenuanti sessioni di palestra, ma anche di strategie intelligenti. La star di Superman ha condiviso due consigli sorprendentemente semplici che sono il segreto del suo fisico da capogiro.

Con la sua forma snella e tonica, i consigli dell'attore sono molto più che semplici discorsi da palestra: sono un modello per tutti coloro che vogliono ottenere una forma smagliante.

I due consigli di Henry Cavill per un fisico da supereroe

Dimenticate il mantello, i poteri alieni e lo skyline di Metropolis. Sapete qual è il vero segreto del fisico mozzafiato di Henry Cavill? Due semplici consigli che potrebbero trasformare qualsiasi Clark Kent in un Superman.

Henry Cavill si prepara a recitare una scena sul set di Superman: Man of Steel

L'Uomo d'Acciaio in persona ha rivelato il lavoro che c'è dietro al suo fisico scultoreo. Cavill giura di basarsi su queste due regole d'oro: trovare un guru del fitness che abbia una buona conoscenza del settore e padroneggiare l'arte della cucina.

Durante un'intervista a Bodybuilding, la star 41enne ha rivelato come ha lavorato per ottenere quel fisico scultoreo: "Il diverso tipo di allenamento con l'ipertrofia e il bodybuilding, vi darà la forma estetica necessaria per girare una scena a torso nudo. Inoltre mi assicuro di fare le cose al meglio delle mie possibilità ogni giorno, anche a seconda del pasto. Sia l'allenamento che i pasti contano molto".

Che si tratti di recitazione, fitness o persino di cucina, avere un mentore può far salire alle stelle i vostri progressi. Cavill ha detto che imparare cosa si mangia è importante quanto il modo in cui si solleva. Per tutti coloro che hanno intenzione di mettersi in forma, è bene cucinare i propri pasti e sapere esattamente cosa si mette nel proprio corpo. Sembra dunque che non ci voglia niente extraterrestre per essere in forma.

Un altro progetto andato in fumo per Cavill?

Dopo aver perso il mantello di Superman e il medaglione di Geralt, Henry Cavill potrebbe subire un altro duro colpo alla carriera. L'attore era stato annunciato come protagonista di un adattamento di Warhammer 40.000, ma sembra che questo sogno possa andare in fumo.

Amazon e Games Workshop sono in lotta per il controllo creativo del franchise e il tempo stringe. Hanno tempo fino alla fine dell'anno per trovare una soluzione, altrimenti l'intero progetto potrebbe essere cancellato. Se ciò dovesse accadere, Cavill avrà bisogno di un nuovo progetto e i fan della fantascienza cupa e tenebrosa saranno seriamente delusi.