Clayface, il nuovo film DCU si mostra con la prima immagine

È stata svelata la prima immagine promozionale di Clayface, film dei DC Studios, in vista dell'uscita del teaser trailer.

La foto non è particolarmente entusiasmante (era ovvio che non avrebbero iniziato svelando il mostruoso cattivo del titolo), ma ci offre comunque un primo sguardo al protagonista Tom Rhys Harries nei panni dell'attore in difficoltà Matt Hagen attraverso la copertina di una rivista ambientata nell'universo narrativo.

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Il trailer mostrato alla CinemaCon è in arrivo

Qualche giorno fa, il primo filmato tratto dalla pellicola è stato mostrato alla convention organizzata per gli esercenti cinematografici sui prodotti più attesi dell'anno. Dopo questa immagine, quindi, l'arrivo di un'anteprima dovrebbe essere imminente.

Il trailer mostrava Matt Hagen seduto su un letto d'ospedale con il volto fasciato e insanguinato. Viene attaccato da un aggressore armato di coltello e gli vengono iniettate misteriose sostanze chimiche che gli conferiscono i suoi poteri.

Il volto di Matt cambia ripetutamente, mostrandolo a volte senza occhi né bocca, e nei momenti finali è seduto in una vasca da bagno e si pulisce tutto il viso. C'è anche un'inquadratura in penombra di lui con un pugno gigante a forma di mazza, proprio come era solito fare per colpire Batman nei fumetti DC.

Clayface, Tom Rhys Harries al panel di HBO Max

Chi è Clayface e cosa sappiamo del film in arrivo

Preannunciato come un body horror, la pellicola racconterà una versione alternativa del personaggio dei fumetti mutaforma noto come villain che si scontra con Batman. Introdotto in Detective Comics #40 nel giugno 1940, il personaggio di Clayface inizialmente era un attore di successo che, dopo essere passato al crimine, aveva assunto l'identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror. Il suo corpo, apparentemente fatto di argilla, gli consente di mutare forma. Nel corso degli anni, Clayface è apparso in numerosi film, serie TV, videogiochi e altre opere mediatiche.

A dirigere il progetto scritto da Mike Flanagan e Hossein Amini è il regista di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti James Watkins. Fanno parte del cast anche Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan e David Dencik.

Quando esce al cinema il film del DC Universe

La data d'uscita della pellicola è fissata attualmente all'11 settembre 2026. questo vuol dire che il progetto arriverà dopo Supergirl, in uscita a giugno, e anche dopo l'arrivo in streaming di Lanterns, serie HBO Max che segue il corpo delle Lanterne Verdi in missione sulla Terra. Insomma, il 2026 sembra l'anno in cui si andrà a delineare il grande disegno del nuovo DCU di James Gunn.