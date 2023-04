Henry Cavill e Guy Ritchie in una foto dal set di The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Henry Cavill e Guy Ritchie insieme in una nuova foto dal set una foto dal set dello spy movie The Ministry of Ungentlemanly Warfare

A quasi due mesi dall'inizio delle riprese, Henry Cavill ha condiviso una nuova foto dal set di The Ministry of Ungentlemanly Warfare che lo vede insieme al regista Guy Ritchie. In precedenza, Ritchie lo aveva diretto nel thriller Operazione U.N.C.L.E., adattamento dell'omonima serie tv degli anni '60.

Nella foto pubblicata da Instagram, Henry Cavill è seduto accanto al regista Guy Ritchie a bordo di una barca, la stessa della precedente foto di The Ministry of Ungentlemanly Warfare postata da Henry Cavill. La didascalia indica che Cavill interpreterà un personaggio di nome Gus, mentre la definizione di Ritchie come "Il Governatore" potrebbe indicare che il regista ha un ruolo nel film, o più semplicemente potrebbe essere un riferimento al suo metodo di lavoro sul set.

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, diretto da Guy Ritchie, sarà uno spy movie ambientato durante la seconda guerra mondiale basato sul romanzo omonimo di Damien Lewis. La trama si ispira a fatti realmente accaduti seguendo l'organizzazione segreta ideata da Winston Churchill con la collaborazione dello scrittore Ian Fleming, l'autore di James Bond. La squadra clandestina usa delle tecniche di combattimento non convenzionali, e decisamente non da gentleman, per combattere i nazisti, contribuendo a cambiare il corso del conflitto e dando, in parte, vita alle moderne unità Black Ops.

Cavill avrà il ruolo del leader dell'organizzazione segreta, mentre Eiza González sarà un'esperta cecchina con incredibili abilità nel campo dello spionaggio. Guy Ritchie ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Arash Amel, basandosi sull'omonimo libro scritto dal reporter di guerra e storico Damien Lewis.