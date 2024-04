James Bond, Henry Cavill non disdegnerebbe interpretare 007: 'Ma forse sono troppo vecchio'

L'ex star DCEU non disdegnerebbe il ruolo di 007 ma ritiene di non essere abbastanza giovane.

Uno dei grandi sogni di Henry Cavill è quello di interpretare uno dei personaggi maggiormente iconici della storia del cinema, l'agente 007 James Bond. Tuttavia, l'occasione potrebbe essere già sfuggita, perché il protagonista di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare si ritiene forse troppo in là con l'età.

Henry Cavill, protagonista del thriller La fredda luce del giorno, in una scena

Al The Rich Eisein Show, parlando anche del suo personaggio nel film di Guy Ritchie Gus March-Phillips, che ispirò proprio la creazione di James Bond, Cavill ha dichiarato:"Tutto quello che ho sono le voci. Le stesse informazioni che avete voi. Forse sono troppo vecchio ora. Forse no. Dipende da Barbara Broccoli e Mike Wilson, vedremo quali sono i loro piani".

Perché 007 esiste

Il personaggio di Henry Cavill in The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, fondatore del precursore dello Special Air Service (SAS) dell'esercito britannico, è uno dei motivi per cui 007 oggi esiste. L'iconico autore Ian Fleming ha creato la sua serie di romanzi di James Bond dopo la Seconda Guerra Mondiale avendo in mente March-Phillips come una delle sue ispirazioni:"Sono sicuro che Ian Fleming abbia scritto James Bond pensando a molte storie, a molti personaggi ma per quanto ne so, Gus March-Phillips è stata una delle influenze più forti".

In The Ministry of Ungentlemanly Warfare, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'esercito britannico recluta un piccolo gruppo di soldati altamente qualificati per colpire i nazisti dietro le linee nemiche. Nel cast del film, adattamento del romanzo Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII di Damien Lewis, anche Eiza González, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer e Hero Fiennes Tiffin. Henry Cavill è comparso anche nel film Argylle - La super spia e sta lavorando ad una versione cinematografica di Warhammer 40,000 insieme alla compagna Natalie Viscuso.