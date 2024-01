The Ministry Of Ungentlemanly Warfare: Henry Cavill a caccia di nazisti nel trailer del film di Guy Ritchie

Dopo le immagini pubblicate ieri, Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film diretto da Guy Ritchie che vede protagonista Henry Cavill, nei panni di un personaggio chiamato a dare la caccia ai nazisti.

Co-sceneggiato dallo stesso Ritchie insieme ad Arash Amel, Paul Tamasy ed Eric Johnson, il film prende spunto dal libro di Damien Lewis The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops e da documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico.

La vera storia dietro al film

I documenti raccontano in dettaglio le avventure di un gruppo di disadattati altamente qualificati, riuniti sotto la guida di Winston Churchill e dell'autore Ian Fleming, per mettere a ferro e fuoco lo sforzo bellico nazista attraverso un sabotaggio che il Terzo Reich non si aspettava. Ogni membro apporta le proprie abilità specifiche al gruppo, con Cavill che guida la carica mentre i robusti agenti segreti eliminano figure chiave e fanno deragliare le principali operazioni naziste.

Nella realtà, questa organizzazione di furfanti e anticonformisti sotto Churchill contribuì a cambiare le sorti della guerra con le sue tattiche "poco gentili". Il film di Ritchie, invece, metterà in luce i pericoli della loro missione e allo stesso tempo si divertirà con la leggerezza di un ministero dedicato a operazioni subdole.

La chiave di The Ministry Of Ungentlemanly Warfare è anche la fratellanza condivisa tra i suoi membri mentre navigano verso la loro missione. Con uno sguardo che si rifà a un'altra epoca, il film si preannuncia divertente e illuminante, in quanto dà vita all'originale squadra top-secret di operazioni segrete.

Il ricco cast

Oltre a Cavill, che torna a essere diretto da Guy Ritchie dopo Operazione U.N.C.L.E., nel cast troviamo anche Eiza González, Hero Fiennes Tiffin, Henry Golding, l'interprete di Reacher Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Babs Olusamokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding e Cary Elwes.

Il film sembra richiamare molto esplicitamente il Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Di seguito il trailer, che si muove sulle note di Another One Bites the Dust dei Queen.