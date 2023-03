Highlander: Chad Stahelski spiega perché ci vuole molto tempo per realizzare il remake con Henry Cavill

Il regista Chad Stahelski sta lavorando ormai da un paio di anni al remake di Highlander, che dovrebbe avere come star Henry Cavill, spiegando perché è necessario così tanto tempo per la sua realizzazione.

Chad Stahelski è tornato a parlare del remake di Highlander, progetto annunciato alcuni anni fa, spiegando il motivo per cui è necessario così tanto tempo prima di arrivare sul set.

Il regista è attualmente impegnato nella promozione di John Wick 4 e ha potuto compiere un paragone tra i due progetti.

Il regista Chad Stahelski ha spiegato che sta lavorando da alcuni anni al ritorno di Highlander - L'ultimo immortale sul grande schermo, ruolo che è stato affidato a Henry Cavill, dichiarando: "Con Wick non avevamo a che fare con sette stagioni di una serie tv, due spinoff e cinque film. Se dovessi fare un remake di Highlander in questo momento, ci si aspetterebbe molta mitologia in quelle prime due ore, non potresti esplorare le cose senza usarla".

Il filmmaker ha aggiunto: "Highlander come uno show televisivo sarebbe davvero fantastico. Ci sarebbe il tempo per costruire la mitologia, vedere tutti quei flashback e il potenziale del progetto. Quando stai cercando di fare qualcosa con quella grande mitologia è davvero complicato".

Realizzare John Wick, invece, ha permesso di avere una libertà maggiore e imparare come far evolvere i personaggi e la storia nel corso del tempo senza dover trovare un modo per non deludere le aspettative o scontrarsi con quanto già creato all'interno del franchise.

Highlander ha infatti debuttato nel 1986 sugli schermi e nel corso degli anni la storia è proseguita anche con progetti animati e persino fumetti, dando vita a un universo molto complesso e ricco di eventi e personaggi.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire in che modo il franchise tornerà sugli schermi e, soprattutto, quando sarà il momento per assistere a un nuovo capitolo della saga.