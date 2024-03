Alex Pettyfer: 'Henry Cavill mi ha salvato quando stato per annegare in The Ministry of Ungentlemanly Warfare'

Alex Pettyfer rivela di essere stato salvato dall'annegamento da Henry Cavill mentre stavano girando The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie.

Henry Cavill è l'eroe di cui tutti abbiamo bisogno. Soprattutto Alex Pettyfer, che ha rivelato di essere stato salvato dall'annegamento dal collega sul set del nuovo film di Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Basato sull'omonimo libro di Damien Lewis, il film racconta le imprese della prima squadra di forze speciali britanniche durante la Seconda Guerra Mondiale. A fianco di Henry Cavill e Alex Pettyfer troviamo Alan Ritchson, Eiza Gonzáles, Cary Elwes e Henry Golding.

Nel corso di un'intervista con ET, Pettyfer ha rivelato che l'amico Cavill gli ha salvato la pelle mentre rischiava di annegare durante una scena complessa:

"Henry ha un modo di fare che punta sulla qualità e sull'unione, non c'è gerarchia. È così umile con tutti, è istruttivo vedere come tratta tratta tutti i membri del cast e della troupe. Ho ricevuto un'e-mail due settimane prima di iniziare le riprese da Henry in cui mi ha scritto 'Sono entusiasta di collaborare con te'. Ma la cosa più importante è che mi ha salvato dalla caduta da una barca. Sono quasi annegato! Quindi posso ufficialmente dire che sono stato salvato da Henry. E sono molto grato di essere in questo film con lui."

Cosa aspettarci da The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Co-sceneggiato dallo stesso Ritchie insieme ad Arash Amel, Paul Tamasy ed Eric Johnson, il film prende spunto dal libro di Damien Lewis The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops e da documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico.

I documenti raccontano in dettaglio le avventure di un gruppo di disadattati altamente qualificati, riuniti sotto la guida di Winston Churchill e dell'autore Ian Fleming, per mettere a ferro e fuoco lo sforzo bellico nazista attraverso un sabotaggio che il Terzo Reich non si aspettava. Ogni membro apporta le proprie abilità specifiche al gruppo, con Cavill che guida la carica mentre i robusti agenti segreti eliminano figure chiave e fanno deragliare le principali operazioni naziste.

Henry Cavill ha ottenuto un ruolo nel MCU? [Rumor]

Nella realtà, questa organizzazione di furfanti e anticonformisti sotto Churchill contribuì a cambiare le sorti della guerra con le sue tattiche "poco gentili". Il film di Ritchie, invece, metterà in luce i pericoli della loro missione e allo stesso tempo si divertirà a raccontare con leggerezza le gesta di un gruppo di scavezzacollo dedicato a mettere in atto operazioni subdole.