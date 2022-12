Wonder Woman 3: l'abbandono di Patty Jenkins ha spinto Warner Bros a cancellare il film?

A sorpresa scopriamo che Patty Jenkins avrebbe abbandonato la regia di Wonder Woman 3 in seguito a divergenze creative con WB, il futuro del film e del personaggio di Gal Gadot sono incerti.

Dopo aver diretto Wonder Woman e Wonder Woman 1984, Patty Jenkins avrebbe abbandonato la regia di Wonder Woman 3 in seguito a dissidi creativi con Warner Bros. La cancellazione - non ancora certa - del terzo lungometraggio con Gal Gadot non sarebbe dunque stata causata direttamente dalla rivoluzione interna a DC operata da James Gunn e Peter Safran, ma sarebbe dovuta a divergenze creative tra Patty Jenkins e il team creativo di Wonder Woman.

Secondo quanto rivelato da The Wrap, Patty Jenkins avrebbe consegnato il suo trattamento per Wonder Woman 3 alla Warner Bros. la scorsa settimana e non avrebbe ricevuto una risposta positiva dai dirigenti del Warner Bros. Film Group Michael De Luca e Pamela Abdy. Secondo quanto riferito, i dirigenti "non pensavano che il trattamento funzionasse e hanno deciso di non andare avanti con il film nella sua attuale iterazione". Mentre secondo quanto riferito Gunn e Safran non hanno avuto un ruolo in questa decisione, anche se condividerebbero l'opinione di De Luca e Abdy riguardo al trattamento.

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una scena del film

De Luca e Abdy avrebbero perciò parlato con Patty Jenkins del trattamento chiedendole se fosse interessata a proporre "un'altra direzione" per il terzo capitolo. La regista si sarebbe però rifiutata e avrebbe fatto sapere ai dirigenti "che si sbagliavano, che non la capivano, non capivano il personaggio, non capivano l'arco narrativo dei personaggi e non capivano cosa stesse provando." Secondo quanto riferito, questa discussione sarebbe culminata con l'invio di un'e-mail a Michael De Luca che terminava con il collegamento Wikipedia per "l'arco narrativo del personaggio".

Patty Jenkins avrebbe dunque respinto al mittente le critiche e e osservazioni dei dirigenti di WB abbandonando il progetto per passare ad altro e rifiutandosi di sentire l'opinione di James Gunn e Peter Safran. Secondo un insider citato nel rapporto, "semplicemente non vuole permettere loro di sedersi al tavolo per avere un'opinione su qualcosa di nuovo che potrebbe inventare".

Cosa accadrà a Wonder Woman 3?

Secondo recenti rumor, i DC Studios vogliono ancora fare un terzo film di Wonder Woman, ma a questo punto non è chiaro se la star del franchise Gal Gadot tornerà senza Patty Jenkins a bordo. Tuttavia, con il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav che definisce il personaggio come uno dei capisaldi del futuro della DC, Gal Gadot potrebbe riprendere il suo ruolo in uno dei prossimi film DC, che si tratti di The Flash o del sequel di Shazam!. Sul futuro di Diana Prince non è stata ancora messa la parola fine.