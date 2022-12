Henry Cavill non tornerà in The Witcher, svelato il titolo del suo prossimo progetto

Henry Cavill starebbe già guardando a un nuovo progetto, una serie per Amazon Prime Video che coniugherà la sua passione per il fantasy e per i giochi di ruolo con l'azione.

Anche se si è liberato degli impegni di Superman, a differenza di quanto auspicano i fan Henry Cavill non farà ritorno nella serie The Witcher. Secondo quanto anticipato da Deadline, il divo inglese sarebbe già coinvolto in un nuovo progetto che lo vedrà impegnato nella duplice veste di interprete e produttore esecutivo. Si tratta ancora una volta di un serie tv collegata all'universo del fantasy e dei giochi, Warhammer 40,000, in fase di sviluppo presso Amazon Studios.

Enola Holmes: una scena con Henry Cavill

Amazon sta per concludere le trattative per assicurarsi i diritti del wargame fantasy fantascientifico prodotto da Games Workshop dopo mesi di negoziati e dopo aver sconfitto la concorrenza di rivali agguerriti. Al momento nessuno scrittore o showrunner è associato al progetto, sebbene Vertigo Entertainment sia coinvolta nella produzione esecutiva insieme a Henry Cavill.

Warhammer 40,000 presenta delle similitudini con Dungeons & Dragons (anche qui i dadi sono coinvolti nel gioco), ma contiene anche sofisticate miniature che i giocatori possono posizionare e spostare su un campo di battaglia o in un universo riprodotto in in miniatura. Games Workshop negli anni '80 ha realizzato miniature per D&D e ha lanciato il gioco nel 1987. Questo è divenuto sempre più diffuso fino a diventare il wargame in miniatura più popolare al mondo, generando molte imitazioni.

Superman: "Il mio turno è finito". Il commovente messaggio di addio di Henry Cavill

Il gioco è ambientato 40.000 anni in un futuro decisamente oscuro. La civiltà umana ha smesso di progredire ed è coinvolta in una guerra senza fine con alieni ed esseri magici, con divinità e demoni che figurano in un sistema di classi teologiche. Gli umani costituiscono l'Imperium of Man, un organo militarizzato. Una razza di androidi simili a scheletri è conosciuta come Necron, è poi presente una razza elfica nota ome Aeldari così come Orki, i tiranidi sono alieni cattivi alieni e il T'au è una razza aliena dalla pelle blu che può offrire qualche speranza.

Henry Cavill è noto per essere un fan di Warhammer e nel tempo libero si diletta a dipingere le miniature. Speriamo che riesca a concludere l'accordo con Amazon al più presto per immergersi nel mondo che ama da tempo.