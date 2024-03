Gal Gadot mamma per la quarta volta: 'La gravidanza è stata difficile ma ce l'abbiamo fatta'

Gal Gadot è diventata mamma per la quarta volta. La star di Wonder Woman, 38 anni, ha dato il benvenuto alla quarta figlia avuta con il marito Jaron Varsano, condividendo la notizia sul suo profilo Instagram.

Gadot ha postato una foto con la neonata in braccio mentre si trovava in ospedale e nella didascalia ha scritto: "Mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza è stata difficile ma ce l'abbiamo fatta. Hai portato tanta luce nelle nostre vite, tenendo fede al tuo nome, Ori, che in ebraico significa 'mia luce'. I nostri cuori sono pieni di gratitudine. Benvenuta nella casa delle ragazze... anche il papà è piuttosto cool".

Barbie: Gal Gadot rifiutò il ruolo, ma Greta Gerwig lo aveva scritto per Margot Robbie

Gadot e la gravidanza

Nel gennaio 2022, Godat ha parlato con InStyle per la copertina di febbraio di Badass Women, condividendo il suo amore per il parto: "Adoro partorire. Lo farei una volta alla settimana se potessi. È così magico", ha detto. "E per essere onesti, faccio sempre l'epidurale, così non è troppo doloroso. Il momento in cui senti che stai dando luca a una vita è incredibile", ha concluso l'attrice di Red Notice, già mamma delle tre figlie - Alma, 12 anni, Maya, 6, e Daniella, 2 - avute con Varsano.

Prossimamente Gal Gadot interpreterà Cleopatra nel biopic di Kari Skogland.