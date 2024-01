Barbie: Gal Gadot rifiutò il ruolo, ma Greta Gerwig lo aveva scritto per Margot Robbie

Nel corso di una lunga intervista concessa a Deadline, Margot Robbie ha ricostruito la storia produttiva del successo di Barbie, rivelando che per il ruolo venne inizialmente presa in considerazione Gal Gadot, che però non era disponibile.

Come noto, Gal Gadot era la prima scelta della Warner per Barbie, ma al rifiuto dell'interprete di Wonder Woman, Greta Gerwig alzò la voce, insistendo di voler scrivere la sceneggiatura con in mente Margot Robbie.

In rete è sorta una certa confusione perché l'articolo di Deadline afferma che Gadot rifiutò il ruolo mentre in un'altra intervista su Vogue, Robbie afferma semplicemente che l'attrice non era disponibile: "Gal Gadot ha la perfetta energia di Barbie. Perché è bellissima in maniera impossibile. E non la odieresti mai per essere così bella, perché è davvero sincera e gentile in modo così entusiastico che è quasi imbarazzante".

Recentemente, è sorta la polemica per la candidatura di Barbie come sceneggiatura adattata agli Oscar anziché sceneggiatura originale. Nei giorni scorsi anche il regista Judd Apatow è intervenuto sull'assurdità della decisione dell'Academy.