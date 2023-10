Biancaneve: Rachel Zegler e Gal Gadot sono 'meravigliose' nei primi test screening del live action

Nelle ultime settimane si era diffuso in rete un rumor secondo cui Rachel Zegler fosse stata rimossa dal cast del live action Disney su Biancaneve, ma a quanto pare non sarà così. Anzi, si sono tenute le prime proiezioni di prova del nuovo film Disney e il giudizio di chi ha potuto parteciparvi è stato molto positivo, soprattutto per quanto riguarda Rachel Zegler e Gal Gadot.

Nello specifico le due attrici, che vestiranno rispettivamente i panni di Biancaneve e della Strega Cattiva, sono state definite "meravigliose" e il film giudicato molto positivo nel suo complesso.

Al momento l'uscita del film è ancora prevista per il 22 marzo 2024, ma a causa della necessità di effettuare alcune riprese aggiuntive, e con lo sciopero degli attori ancora in corso, la data potrebbe senza dubbio slittare.

Biancaneve, Rachel Zegler:"Dovete pagarmi per ogni ora di streaming"

Biancaneve, le polemiche attorno al live action

Sin dall'annuncio, il film ha scatenato focose polemiche per le scelte che sono state fatte nell'ingaggio dell'attrice protagonista, o per la storia che sembra essere stata completamente stravolta, come si è pensato a seguito dei commenti di Rachel Zegler e Gal Gadot, che interpreta la strega cattiva.

Dichiarazioni molto dure anche quelle di David Hand, figlio del regista del celebre film d'animazione, che ha spiegato come a sua detta il padre si starebbe rivoltando nella tomba: "Non c'è rispetto per quello che ha realizzato Walt Disney e quello che ha fatto mio padre. Penso che lui e Walt si stiano rivoltando nella tomba. Si tratta di un concetto totalmente diverso e con cui non sono per nulla d'accordo, e so che mio padre e Walt, a loro volta, non sarebbero d'accordo con il nuovo film".