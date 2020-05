Henry Cavill rispolvera i baffi della discordia e i fan impazziscono sui social

Henry Cavill è riapparso in circolazione tornando a sfoderare i baffi che tanto avevano fatto discutere i fan in passato e naturalmente anche stavolta non è mancata la reazione del pubblico che ha commentato sui social il look dell'attore.

HENRY CAVILL HAS A MUSTACHE AGAIN pic.twitter.com/ak8NLimofW — it’s johnny bitch (@Iceman81X) May 20, 2020

L'occasione l'ha fornita L'uomo d'acciaio watch party, che ha ospitato tra l'altro l'annuncio dell'arrivo della Snyder Cut, notizia attesa da tempo dai fan di Zack Snyder. nel corso del watch parti, però, hanno fatto la loro comparsa due vecchie conoscenze del pubblico: i baffi di Henry Cavill.

Rinfreschiamo la memoria: i baffi di Cavill sono diventati la pietra dello scandalo quando l'attoe inglese è stato richiamato sul set di Justice League per i reshoots. Purtroppo per contratto Cavill sfoggiava un bel paio di baffi, necessari al look del suo personaggio in Mission: Impossible - Fallout, che stava girando all'epoca. Dal momento che Superman non ha baffi, la peluria sulle labbra di Henry Cavill è stata poi cancellata digitalmente in post-produzione creando un effetto posticcio che ha scatenato le lamentele degli spettatori di Justice League.

Successivamente Henry Cavill ha ampiamente ironizzato sulla questione commentando i danni causati dai suoi baffi che ora torna però a sfoggiare impunemente spingendo i fan a commentarne il look. Qualcuno paragona Cavill addirittura al leader dei Queen Freddie Mercury.

Henry Cavill giving off hella Freddy Mercury vibes with that porn stash #ManOfSteelwatchparty — Papi. (@sirdutches) May 20, 2020

Guys... I would put money on the fact that he has the mustache as a joke because of Justice League. — Henry Cavill - Thirst Trap (@cavillthirst) May 20, 2020

"To maintain consistency, Henry Cavill will regrow his mustache to be digitally removed in new scenes."https://t.co/Ws8Gk7meaT — Steve Kim (@Fobwashed) May 20, 2020

I won’t watch it unless they include Henry Cavill’s digitally removed Superman mustache!#releasethemustachecut https://t.co/V6u2xcORJl — Joe Tomlin (@JoukTomlin) May 20, 2020

Al momento Henry Cavill si trova a casa in attesa che l'emergenza sanitaria si allenti e Netflix riavvii la lavorazione della seconda stagione di The Witcher.