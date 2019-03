Hellboy censurato per via del gore e della violenza, il sangue scorre nel trailer red band!

Chi ama la violenza e non teme i film a tinte forti amerà il nuovo Hellboy. Il reboot della saga di del Toro ha ottenuto il rating R dalla censura americana per via del gore e dell'alto tasso di violenza contenuta nel film, violenza di cui ci fornisce un assaggio il nuovo trailer red band.

Disponibile anche il nuovo trailer in versione tagliata.

Hellboy si distanzia così dalla versione di Guillermo del Toro che aveva un ben più blando PG rating. Il regista del reboot, Neil Marshall, sembra aver premuto sul pedale del gore realizzando un film più adulto e raccapricciante ricco di sangue, violenza fisica e verbale.

Neil Marshall aveva anticipato le proprie intenzioni definendo la sua versione "più violenta e più sanguinolenta. Quando avevo dei dubbi mi sono rifatto al materiale di partenza e ci sono alcune parti del fumetto davvero malate." Quanto al protagonista David Harbour, che incarna il ruolo del demone rosso, ha definito il film "un vero monster movie cupo e spaventoso" definendo il suo Hellboy un assassino.

Hellboy, uno dei film più attesi del 2019, anche Milla Jovovich nella parte della villain Nimue, Ian McShane con il ruolo del padre adottivo di Hellboy, il professor Trevor Bruttenholm, Sasha Lane sarà poi Alice Monaghan, Penelope Mitchell interpreterà l'anziana strega Ganeida e Daniel Dae Kim ha il ruolo del Maggiore Ben Daimio. La regia è stata curata da Neil Marshallì, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola, autore del fumetto originale.

L'uscita italiana di Hellboy è fissata per l'11 aprile.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!