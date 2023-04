Hellboy stasera 21 aprile su 20 Mediaset: trama, cast e curiosità del film del 2019

Stasera su 20 Mediaset è di scena l'avventura e la fantascienza con il supereroe Hellboy, nell'adattamento del 2019. La pellicola è stata diretta da Neil Marshall, la sceneggiatura si basa sullo script di Andrew Cosb. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Trama di Hellboy, il film in onda stasera su 20 Mediaset

Hellboy: Daniel Dae Kim, David Harbour, Sasha Lane una scena

Hellboy, giunto sulla Terra ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti ormai sconfitti si sono rivolti al mago Rasputin per evocare forze infernali, Il Leggendario supereroe, venuto da una dimensione infernale e detective del Bureau for Paranormal Research and Defense, è chiamato con urgenza in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati.

Hellboy: un primo piano di Ian McShane

Durante le indagini scoprirà le sue origini e dovrà affrontare Nimue, la Regina di Sangue, un'antica strega del passato e assetata di vendetta contro l'umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.

Curiosità su Hellboy, il film del 21 aprile di 20 Mediaset

Hellboy è stato distribuito, grazie a M2 Pictures, nelle sale cinematografiche italiane dall'11 aprile 2019, anticipando di un giorno l'uscita negli Stati Uniti. La pellicola è l'adattamento cinematografico dei fumetti creati da Mike Mignola ed è il reboot dei film Hellboy (2004) e Hellboy: The Golden Army (2008), entrambi diretti da Guillermo del Toro. Il budget del lungometraggio è stato di circa 50 milioni di dollari e ha incassato poco più di 44 milioni di dollari ai botteghini.

Hellboy: Ian McShane, David Harbour in una scena

A differenza dei precedenti film di Hellboy, questa versione è stata valutata come R, ovvero vietata ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto, per la presenza di violenza grafica, linguaggio forte e immagini sessuali. La pellicola è stata girata principalmente in Bulgaria e nel Regno Unito.

La nostra recensione di Hellboy. Il trailer è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Hellboy: Interpreti e personaggi del film