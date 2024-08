Hellboy: The Crooked Man, il regista dice che il film sarà un horror in stile Stephen King

A detta del regista Brian Taylor, il nuovo reboot Hellboy: The Crooked Man sarà un film dell'orrore in stile Stephen King.

Hellboy diventa un film dell'orrore nel nuovo adattamento, Hellboy: The Crooked Man, una rivisitazione vietata ai minori dei fumetti di Mike Mignola.

Questa volta, Jack Kesy indossa le iconiche protesi per interpretare il demone dotato di superpoteri, basato sull'omonima serie limitata. Ambientata negli anni '50, la serie segue Hellboy nella zona rurale dell'Appalachia e si ritrova coinvolto in una piccola comunità infestata dalle streghe. A controllare la malvagità è una figura diabolica chiamata Crooked Man.

Le anticipazioni del regista

I primi trailer hanno messo in evidenza il tono cupo del nuovo reboot, oltre a far leva sulla paura. "È una storia dell'orrore, è un film dell'orrore - è molto semplice", ha dichiarato il regista Brian Taylor a GamesRadar+ in occasione del San Diego Comic-Con.

Hellboy: David Harbour in una scena del film

"L'ho affrontato come se fosse un adattamento. Sto adattando la storia come farei con una storia di Stephen King, è tutto lì nei testi. Lo eseguirò con tutto l'amore e la cura possibili. Penso che i fan del fumetto originale lo ameranno. So già che c'è gente online che ha visto i teaser e cose del genere e dice: 'Questo è il fumetto'. È quello che vogliamo".

Taylor ha anche spiegato che era importante mantenere The Crooked Man separato da ciò che abbiamo visto sullo schermo in precedenza. Dopotutto, Hellboy è stato adattato diverse volte in passato, tra cui tre film d'azione, Hellboy (2004) e il suo sequel The Golden Army (2008), e il film reboot Hellboy del 2019.

"Sapevo che non avremmo fatto alcun riferimento agli altri film, sono una cosa a sé stante", ha aggiunto Taylor. "Sono fantastici, ma questa non è una space opera, giusto? È una storia di folklore, è contenuta. È un tentativo di rendere le cose un po' più semplici, credo. Mi sembra che i film siano diventati molto, molto complicati. E stiamo parlando di questo, voglio dire, i film di oggi durano due o tre ore e un'ora di persone che spiegano le cose e io ancora non lo capisco".

Il regista, precedentemente noto per il suo lavoro su Crank e Ghost Rider - Spirito di vendetta, ha continuato: "Mi stanca. Penso che una bella storia horror tradizionale sia una cosa semplice, ed è così che l'abbiamo affrontata e pensata". Hellboy: The Crooked Man uscirà nel 2024.