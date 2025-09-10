Hazbin Hotel, rilasciato il primo trailer della seconda stagione: "Pronti per nuove rivalità e tanta azione?"

Il primo trailer di Hazbin Hotel 2 promette un ritorno carico di tensione e nuove sfide. Dal debutto di Vox come antagonista al ruolo più ampio di Lilith, la serie di Vivienne Medrano punta a un'espansione narrativa più ampia e spettacolare.

Amazon Prime Video ha finalmente svelato il primo sguardo alla seconda stagione di Hazbin Hotel. Dopo il successo della prima parte, lo show creato da Vivienne Medrano torna con otto episodi, due dei quali disponibili dal 29 ottobre. La promessa? Più azione, più musica e conflitti all'Inferno.

Nuovi demoni e vecchi conti in sospeso per Hazbin Hotel 2

Il finale della prima stagione di Hazbin Hotel aveva già lasciato aperti diversi capitoli: Charlie Morningstar e i suoi alleati avevano sconfitto il celeste Adam, ma l'equilibrio restava fragile. Nella nuova stagione, Sir Pentious è intrappolato in paradiso, il misterioso passato di Alastor tornerà a galla e Lilith, la madre di Charlie, assumerà un ruolo centrale.

Il trailer conferma che le ombre nell'Hellaverse si stanno addensando: l'antagonista Vox, con la sua faida mai sopita contro Alastor, appare pronto a radunare un esercito personale. Un dettaglio che accende curiosità, perché lascia intuire che la lotta non sarà soltanto una questione privata, ma uno scontro capace di ridisegnare i rapporti di potere tra i signori dell'inferno.

Vivienne Medrano aveva già seminato indizi durante l'estate, descrivendo la seconda stagione come un salto di scala. "Onestamente, è solo la grandezza della stagione. Volevamo che fosse più grande, e quindi questa stagione ha molta più azione, alcune sfide davvero fantastiche e uniche, e alcune canzoni che sono semplicemente divertenti. Ci siamo detti: 'Facciamolo!'", ha dichiarato la creatrice, sottolineando come il team creativo abbia ormai raggiunto un'alchimia perfetta.

Un inferno che canta più forte

L'uscita dei primi episodi fissata per il 29 ottobre segna l'inizio di una cadenza settimanale che porterà lo spettatore dentro un inferno più dinamico e sorprendente. Con otto episodi totali, la serie dovrà bilanciare grandi rivelazioni e conflitti serrati in un tempo narrativo ridotto: un banco di prova che potrebbe elevare ulteriormente lo show.

Una scena di Hazbin Hotel

La stessa Medrano ha insistito sulla varietà musicale e visiva della nuova stagione, con generi diversi e performance pensate per imprimersi nella memoria dei fan. In un universo come quello di Hazbin Hotel, la musica non è mai semplice contorno, ma diventa il carburante emotivo che muove personaggi e spettatori.

La novità non si limita a questo titolo. Amazon ha confermato che anche Helluva Boss, la serie gemella, approderà sulla piattaforma, alimentando le speculazioni su un possibile crossover nell'Hellaverse.