Un nuovo inizio stasera su Canale 5: nella terza puntata Manuel e Maria cedono alla passione

Questa sera, martedì 9 giugno, terzo appuntamento su Canale 5 con Un nuovo inizio, la serie spagnola che vede come protagonista Megan Montaner, molto amata dal pubblico italiano anche per la sua interpretazione ne Il segreto, dove vestiva i panni di Pepa. Entre Tierras (questo il titolo originale della serie) è l'adattamento iberico della miniserie italiana La Sposa, andata in onda su RAI nel gennaio 2022.

Un nuovo inizio: le anticipazioni del 9 giugno

Justa tenta di riavvicinarsi a Manuel, ma lui le fa capire chiaramente che tra loro è finita. Poco dopo, la donna entra in possesso di una fotografia compromettente di Maria e José nudi e la utilizza per insinuare dubbi sulla ragazza, coinvolgendo anche Ramón. Nel frattempo, una scoperta importante costringe Claudia a riflettere sul proprio futuro e a prendere una decisione tutt'altro che semplice.

José, dal canto suo, è disposto a tutto pur di riconquistare Maria, approfittando di un momento di sua profonda vulnerabilità, ma la donna decide di allontanarsi da tutti e parte per la Mancia insieme a Manuel. Durante il viaggio, la macchina si guasta e i due sono costretti a chiedere ospitalità in una tenuta gestita da una coppia di stranieri. L'atmosfera tranquilla e rilassata finisce per coinvolgerli: finalmente liberi da ogni pressione, si confessano i propri sentimenti e, in un momento di passione, si lasciano andare e fanno l'amore.

Una volta tornati, Manuel prende una decisione definitiva e chiede a Justa di lasciare la sua casa. La donna finge di accettare serenamente, ma in realtà si prepara a tornare alla carica per riconquistarlo. Nel frattempo, Pepita e Maria comprendono che i malesseri di Claudia e la sua volontà di accelerare il matrimonio hanno un'unica origine: la ragazza è incinta.

Quante sono le puntate di Un nuovo inizio

La prima stagione della serie spagnola è composta da dieci episodi. Ogni martedì, fino al 23 giugno, andranno in onda due puntate in prima serata su Canale 5. Un nuovo inizio accompagnerà quindi il pubblico per cinque settimane. In Spagna è già iniziata la seconda stagione, mentre in Italia Mediaset non ne ha ancora annunciato la programmazione. Le puntate sono disponibili anche in live streaming su Mediaset Infinity, dove possono essere recuperate in qualsiasi momento nella sezione on demand.