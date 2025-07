Hazbin Hotel 2, l'autrice contro Trump? "Abbiamo anche noi un demone manipolatore eletto nella serie"

Dove finisce la fantasia e dove inizia la realtà? Se ce lo si chiede guardando Hazbin Hotel, la risposta potrebbe essere: "non così lontano". La serie animata ideata da Vivienne Medrano, a metà tra musical demoniaco e satira sociale, torna con una nuova stagione che - senza volerlo - racconta anche qualcosa di profondamente nostro.

Hazbin Hotel e l'inferno moderno

Nel regno animato di Hazbin Hotel, anche i dannati cercano la redenzione, ma è la realtà a prendersi la scena. La seconda stagione, in arrivo il 29 ottobre su Prime Video, si fa notare non solo per l'attesa narrativa ma per l'inquietante somiglianza con il nostro mondo.

Una scena di Hazbin Hotel

A dirlo è la stessa Vivienne Medrano, che in un post ironico e graffiante ha confessato: "La seconda stagione di Hazbin è diventata sempre più attuale, e mi manda fuori di testa, perché non è questo il motivo per cui l'abbiamo scritta così. Abbiamo raccontato una storia su un demone manipolatore che vuole ottenere potere e controllo e... OPS! Ne è stato eletto uno. Ora sembra rilevante. Fantastico. È come scrivere un cattivo da cartone animato che dovrebbe essere il peggiore, e poi... è la vita reale."

È difficile non cogliere la frecciata politica, diretta con sarcasmo verso figure che hanno cavalcato carisma e disinformazione per scalare il potere - Donald Trump in primis. Medrano precisa: "Quando uscirà e alcune cose sembreranno troppo simili alla realtà, voglio che sappiate che abbiamo scritto tutto due o tre anni fa e non pensavamo che sarebbe stato così reale adesso".

Un'ammissione che trasforma questa seconda stagione in una riflessione amara mascherata da musical infernale, dove i veri diavoli non portano corna, ma bandiere.

Guerra celeste, complotti infernali e future stagioni in arrivo

Sul fronte narrativo, il finale della prima stagione aveva lasciato l'inferno in pieno caos: Charlie, figlia di Lucifero, sfidava il cielo per un progetto di redenzione collettiva. A complicare le cose, la madre di Charlie, Lilith, fa il suo ingresso, pronta a contrastare i piani della figlia.

Una scena di Hazbin Hotel

Il successo è tale che la serie è già avanti coi lavori: il doppiaggio della terza stagione è terminato, anche se per ora non c'è una data d'uscita. Intanto i fan potranno tornare nell'hotel più dannato dello streaming, tra coreografie infuocate, giochi di potere e demoni che, ormai, somigliano un po' troppo ai nostri governanti.