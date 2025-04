Hazbin Hotel confermate nuove stagioni e una serie crossover: l'Hellaverse è sempre più realtà

Il mondo infernale di VivziePop continua a espandersi: mentre scopriamo che Helluva Boss approda su Prime Video, mantenendo il controllo creativo e promettendo episodi più regolari, ci sono aggiornamenti anche per Hazbin Hotel. Sono infatti state annunciate le stagioni 3 e 4, e un crossover tra le due serie si fa sempre più probabile. Ma non sono le uniche novità: c'è un cambiamento anche nel doppiaggio.

Lo "Hellaverse" conquista Prime Video

Lo "Hellaverse" si prepara a vivere una nuova era di gloria. Durante il LVL UP EXPO 2025, Vivienne Medrano - anima creativa dietro Hazbin Hotel e Helluva Boss - ha annunciato che l'irriverente serie su Blitz e soci approderà su Prime Video. Una mossa storica per l'animazione indipendente, resa ancora più dolce dal fatto che Medrano e il suo team di SpindleHorse Animation conserveranno pieno controllo creativo, un miracolo raro in un'industria spesso affamata di proprietà intellettuali.

I nuovi episodi, più regolari nella distribuzione, saranno visibili in anteprima sulla piattaforma di Amazon e successivamente, dopo un mese, continueranno a essere offerti gratuitamente sul canale YouTube di VivziePop. A sancire questa alleanza infernale è arrivato anche un teaser speciale, dove Charlie di Hazbin Hotel e Blitzo di Helluva Boss si incrociano per la prima volta, accendendo le speranze di un crossover vero e proprio. "Sono così grata a Prime Video per il continuo supporto al nostro lavoro su Hazbin Hotel e per aver abbracciato Helluva Boss," ha commentato Medrano. "È un sogno che si realizza poter raccontare queste storie e non vedo l'ora di mostrarvi ciò che abbiamo in serbo!"

Non sono solo i demoni principali ad agitarsi per il futuro: anche la dolce Beelzebub subirà un piccolo cambiamento. Rochelle Diamante, tramite un video su TikTok, ha annunciato di aver preso il posto di Kesha come voce del personaggio. "Sono felicissima di continuare a dare vita al personaggio che ho tanto amato. È un onore essere ufficialmente Bee," ha detto Diamante, raggiante. Intanto, Hazbin Hotel, forte della sua seconda stagione ancora in uscita, si prepara già a due nuove stagioni confermate su Prime Video, segno che il successo non accenna a rallentare. Se finora gli indizi di crossover tra le due serie erano disseminati come briciole nell'inferno, ora il sogno di un'unione completa sembra più vicino che mai.