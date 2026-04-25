Hazbin Hotel: Amazon svela quando si concluderà la serie

Prime Video ha ufficialmente annunciato che la stagione 5 della serie animata Hazbin Hotel sarà l'ultima. La notizia è stata condivisa durante un panel che si è svolto al LVL UP Expo, confermando che gli episodi saranno messi a disposizione in streaming, in una data ancora da decidere ovviamente, in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

L'annuncio della creatrice di Hazbin Hotel

Vivienne Medrano, che ha creato i personaggi e il mondo di Hazbin Hotel nel 2019, ha dichiarato: "Provo una grande gratitudine per il modo in cui Prime Video ha sostenuto la nostra visione a SpindleHorse e sono grata per la loro partnership e il loro impegno nel portare Hazbin Hotel alla sua epica conclusione".

L'artista ha aggiunto: "Sono così entusiasta per il fatto che i fan possano vedere come si concluderà questa storia".

Hazbin Hotel: una scena della serie

Melissa Wolfe, a capo del settore Animazione di Amazon MGM Studios, ha aggiunto: "Fin dalla sua ideazione, Hazbin Hotel ha spinto in avanti i confini dell'animazione per adulti attraverso una narrazione audace, un'arte vibrante e un cuore senza compromessi. Vivienne Medrano e il suo team hanno costruito un mondo straordinario che ha affascinato i fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di dare alla serie, e alla sua appassionata community, un capitolo finale appropriato e indimenticabile".

Cosa racconta la serie animata

Prodotta da A24 e Bento Box Entertainment, la serie Hazbin Hotel, che ha gettato le basi per l'Hellaverse, racconta la storia di Charlie, principessa dell'Inferno, che persegue l'arduo scopo di riabilitare i demoni per ridurre in maniera pacifica la questione del sovrappopolamento nel suo regno. Per mettere fine allo sterminio annuale imposto dal Paradiso, apre quindi un Hotel dal quale spera che i clienti "facciano il check out" dando prova che le loro anime possono essere redente.

Nella seconda stagione, dopo la vittoria di Charlie contro l'esercito del Paradiso, l'hotel è in pieno fermento grazie all'arrivo di nuovi ospiti. La maggior parte di loro non è però lì per le ragioni giuste. Mentre cresce il risentimento nei confronti del Paradiso e i peccatori si rendono conto di poter reagire, molti di loro cercano di approfittare delle crescenti tensioni: in particolare il trio di signori noto come "I Vees".