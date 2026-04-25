Hazbin Hotel: Amazon svela quando si concluderà la serie

Il progetto animato targato Prime Video ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la sua ultima stagione, ecco le dichiarazioni dei produttori.

Un'immagine di Hazbin Hotel
NOTIZIA di 25/04/2026

Prime Video ha ufficialmente annunciato che la stagione 5 della serie animata Hazbin Hotel sarà l'ultima. La notizia è stata condivisa durante un panel che si è svolto al LVL UP Expo, confermando che gli episodi saranno messi a disposizione in streaming, in una data ancora da decidere ovviamente, in oltre 240 nazioni e territori in tutto il mondo.

L'annuncio della creatrice di Hazbin Hotel

Vivienne Medrano, che ha creato i personaggi e il mondo di Hazbin Hotel nel 2019, ha dichiarato: "Provo una grande gratitudine per il modo in cui Prime Video ha sostenuto la nostra visione a SpindleHorse e sono grata per la loro partnership e il loro impegno nel portare Hazbin Hotel alla sua epica conclusione".
L'artista ha aggiunto: "Sono così entusiasta per il fatto che i fan possano vedere come si concluderà questa storia".

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Hazbin Hotel: una scena della serie

Melissa Wolfe, a capo del settore Animazione di Amazon MGM Studios, ha aggiunto: "Fin dalla sua ideazione, Hazbin Hotel ha spinto in avanti i confini dell'animazione per adulti attraverso una narrazione audace, un'arte vibrante e un cuore senza compromessi. Vivienne Medrano e il suo team hanno costruito un mondo straordinario che ha affascinato i fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di dare alla serie, e alla sua appassionata community, un capitolo finale appropriato e indimenticabile".

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Cosa racconta la serie animata

Prodotta da A24 e Bento Box Entertainment, la serie Hazbin Hotel, che ha gettato le basi per l'Hellaverse, racconta la storia di Charlie, principessa dell'Inferno, che persegue l'arduo scopo di riabilitare i demoni per ridurre in maniera pacifica la questione del sovrappopolamento nel suo regno. Per mettere fine allo sterminio annuale imposto dal Paradiso, apre quindi un Hotel dal quale spera che i clienti "facciano il check out" dando prova che le loro anime possono essere redente.

Nella seconda stagione, dopo la vittoria di Charlie contro l'esercito del Paradiso, l'hotel è in pieno fermento grazie all'arrivo di nuovi ospiti. La maggior parte di loro non è però lì per le ragioni giuste. Mentre cresce il risentimento nei confronti del Paradiso e i peccatori si rendono conto di poter reagire, molti di loro cercano di approfittare delle crescenti tensioni: in particolare il trio di signori noto come "I Vees".