Hazbin Hotel, Vivienne Medrano ipotizza le tempistiche di uscita delle stagioni 3 e 4

La chiusura di Hazbin Hotel 2 ha lasciato un fandom in fibrillazione, tra teorie, meme e interrogativi sulla tempistica del prossimo capitolo. A diradare la nebbia arriva direttamente la creatrice Vivienne Medrano, che in un'intervista rivela non solo quando probabilmente potrebbero arrivare le nuove stagioni, ma anche dove si dirigerà la storia.

Quando arrivano le prossime stagioni di Hazbin Hotel

Vivienne Medrano alza finalmente il sipario sulla domanda più gettonata da mesi: quando usciranno le nuove stagioni di Hazbin Hotel? L'autrice chiarisce che i lavori sono già ben avanzati, ma ricorda anche la natura complessa della produzione animata: "Siamo decisamente già a buon punto, ma l'animazione richiede molto tempo. Direi un'attesa simile (a quella per la seconda stagione) per la stagione 3... ma meno attesa per la stagione 4 perché sono state approvate insieme." Considerando che la stagione 2 è arrivata il 29 ottobre 2025 e che la stagione 1 si era conclusa il 2 febbraio 2024, il calendario punta a un ritorno intorno al 2027 per la terza stagione, con la quarta in arrivo più presto del previsto.

Hazbin Hotel: un momento della serie

Questa distribuzione sfalsata nasce proprio dalla doppia conferma in fase di produzione, scelta strategica che permette al team di guadagnare tempo senza comprimere la qualità visiva e musicale - asset ormai distintivi del progetto. Medrano ribadisce che la lentezza non è sintomo di problemi, ma garanzia di coerenza estetica e narrativa, un fattore cruciale per una serie che fa della costruzione del mondo infernale la sua cifra identitaria.

Archi narrativi, regole dell'Inferno e il ritorno più atteso

Oltre alle date, Medrano chiarisce alcuni punti della mitologia della serie, a partire dalle dinamiche dei patti infernali: "Nel mio universo gli accordi funzionano solo se li vedi stringersi la mano." Una precisazione che spiega molto di quanto visto in stagione 2 e dei comportamenti di certi personaggi.

Hazbin Hotel: un'immagine

E poi arriva la notizia più attesa dai fan della prima ora: Lilith. Dopo il teaser telefonico della stagione 1 e l'assenza nella stagione 2, Medrano chiarisce che la scena non era un inganno: "Era davvero lei." L'autrice aggiunge: "Sì, nella stagione 3 lei c'è. Lo prometto."

L'atmosfera narrativa della prossima stagione sarà profondamente emotiva: "Qualcuno ha detto che pensa che la prossima stagione probabilmente parlerà della famiglia, e penso che sia una supposizione sicura." Tra Morningstar, Angel e dinamiche di famiglia ritrovata e scelta, l'Inferno di Hazbin Hotel si prepara a trasformarsi ancora una volta, non con nuovi demoni da temere, ma con legami da definire, proteggere o spezzare.