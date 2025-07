Hazbin Hotel, in autunno ritorna la seconda stagione di Prime Video insieme al debutto di Helluva Boss

Hazbin Hotel tornerà su Amazon Prime Video in autunno con la sua attesissima seconda stagione, mentre il suo spin-off Helluva Boss debutterà sulla piattaforma il 10 settembre con una doppia stagione e un episodio speciale. Entrambe le serie, firmate Vivienne Medrano, celebrano l'animazione indipendente con un'irriverenza che sfiora il sacrilego, ma non dimentica l'umanità.

Hazbin Hotel riapre le porte della redenzione ad autunno

L'inferno di Charlie Morningstar è pronto a riaccogliere i suoi dannati ospiti: la seconda stagione di Hazbin Hotel approderà su Prime Video il prossimo 29 ottobre. Dopo aver lasciato i fan con un finale infuocato, il nuovo capitolo si preannuncia denso di svolte.

Con la prima stagione ormai giunta al termine , c'è ancora molto da aspettarsi dalla seconda, insieme ai dettagli sulle stagioni 3 e 4 in lavorazione. Alcuni cliffhanger piccanti rimasti alla fine della seconda stagione, anticipano il debutto di altri personaggi come Lilith, ma c'è un personaggio che i fan non vedono l'ora di vedere nella prossima stagione: Abel, il fratello di Adam, che verrà doppiato da Patrick Stump. E chi meglio del cantante e chitarrista dei Fall Out Boy?

Helluva Boss debutta su Prime

Il 10 settembre sarà invece il giorno di fuoco per il debutto ufficiale di Helluva Boss su Amazon Prime, che rilascerà le prime due stagioni e un episodio inedito dal titolo "Mission Zero", pensato come un nuovo pilot. Nata su YouTube come produzione indipendente targata SpindleHorse, la serie sorella di Hazbin ha conquistato il pubblico con il suo umorismo nero e una qualità d'animazione sorprendente per un progetto autoprodotto.

Tra Millie armata fino ai denti, Moxxie che inciampa tragicomicamente, Loona distratta al telefono e Blitzo che saluta con un dito medio, il tono è chiaro. "È un sogno che si avvera poter raccontare queste storie," ha commentato Medrano, "e non vedo l'ora che vediate cosa abbiamo in serbo." Più che uno spin-off, Helluva Boss è l'altro lato della medaglia: laddove Hazbin esplora la redenzione, qui si sguazza nella perdizione.

Gli I.M.P. - Immediate Murder Professionals portano a termine omicidi su commissione per anime vendicative, tra demoni impacciati, umani crudeli e una quotidianità infernale che sa alternare l'assurdo alla dolcezza, con un'irriverenza che non chiede scusa.