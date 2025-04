Hazbin Hotel, uno degli animatori lancia la sua serie prima della seconda stagione

L'universo di Hazbin Hotel continua a sorprendere i fan non solo per la sua estetica audace e la narrazione scabrosa, ma anche per le sue evoluzioni dietro le quinte. L'animatore dello studio "AnimatedMau", già protagonista nelle produzioni di serie di successo come l'esclusiva Amazon nata da Helluva Boss, si prepara a lanciarsi in una nuova impresa tutta sua, intitolata The Other Side.

Dopo Hazbin Hotel arriva The Other Side

Questo cortometraggio, che arriverà prima del previsto e di certo prima della seconda stagione di Hazbin Hotel, segna un netto cambiamento di rotta: mentre Hazbin Hotel è famoso per il suo intreccio di elementi soprannaturali e personaggi eccentrici, The Other Side abbraccia uno stile più antropomorfo, distaccandosi dall'orrore mistico per esplorare tematiche più radicate nell'umanità.

Il lancio di questo nuovo corto arriva in un momento di fermento per l'universo Hazbin, dove il successo di Helluva Boss ha tracciato un nuovo paradigma nell'animazione indipendente. Sebbene non si preveda il debutto di The Other Side su Amazon, il cortometraggio è una finestra che anticipa potenzialmente un'intera serie ispirata alle surreali avventure di personaggi come Charlie Morningstar e Blitzo.

Nei video e nei materiali stampa recentemente diffusi, lo studio mostra con orgoglio come, nonostante il suo stile visivo inconfondibile, The Other Side sappia distinguersi. Il nuovo lavoro dell'animatore di AnimatedMau si presenta come un invito a osare, a lasciarsi travolgere da un mix di emozioni e innovazioni che ridefiniranno il confine del mondo animato, confermando che, in questo universo, ogni nuova idea è un passo in avanti verso la rinascita di un'arte che non smette mai di evolversi.