Hazbin hotel, arriva il live-action firmato Helluva boss questo settembre

Dall'animazione alla realtà: Helluva Boss sta per fare il suo ingresso nel mondo live-action. Il cortometraggio A Night At The Park offrirà ai fan una nuova prospettiva sul celebre universo infernale, con Brandon Rogers che trasforma il suo amato Blitzo in una presenza tangibile, tra ombre, ironia e caos demoniaco.

Brandon Rogers porta Blitzo nel mondo reale

Brandon Rogers è il cuore pulsante di Helluva Boss fin dall'inizio, dando vita a Blitzo e guidando le folli avventure della compagnia I.M.P. Con due stagioni già disponibili su YouTube, la serie si prepara ora a sbarcare su Amazon Prime Video, affiancando Hazbin Hotel nell'espansione dello Hellaverse.

Rogers ha condiviso su Instagram un'immagine del personaggio dal vivo, anticipando l'arrivo del cortometraggio live-action intitolato A Night At The Park, che mostrerà Blitzo proiettato in una dimensione più concreta, giocando con luci e ombre per trasmettere l'essenza del demone con un tocco realistico.

Il passaggio all'action reale non sostituisce la versione animata, ma amplia l'universo narrativo, offrendo ai fan una nuova esperienza immersiva. L'interpretazione di Rogers promette di catturare l'irriverenza, l'umorismo nero e la personalità eccentrica di Blitzo, trasportando sullo schermo la stessa energia che ha reso la serie un fenomeno cult tra i fan dell'animazione adulta.

Hellaverse e le prospettive future

Il live-action arriva in un periodo di intensa attività per SpindleHorse, lo studio dietro Helluva Boss e Hazbin Hotel. La collaborazione tra i due universi era già stata anticipata con un segmento speciale che unisce i personaggi di I.M.P. e gli ospiti del Hazbin Hotel, suscitando curiosità tra i fan.

Una scena di Hazbin Hotel

Rogers ha raccontato: "È stato pazzesco leggere quel copione. Non l'ho davvero letto fino a quando non sono arrivato in studio. Quando vedi i nomi di Blitz e Charlie uno accanto all'altro, è surreale. Quasi incredibile che stiamo davvero facendo questo."

Oltre al live-action, lo studio sta lavorando su un pilota per HomeStuck, che tradurrà la celebre saga internet in una nuova produzione. Anche se non è confermato un crossover con lo Hellaverse, il progetto dimostra quanto Rogers e SpindleHorse siano impegnati a espandere e diversificare il loro mondo narrativo.

Considerando la popolarità di Helluva Boss e Hazbin Hotel, la possibilità che HomeStuck riceva un ordine completo di serie sembra più che plausibile, promettendo ulteriori sorprese ai fan che seguono le follie infernali dello studio.