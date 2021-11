Hawkeye, Jeremy Renner e l'ultimatum alla Marvel: "Voglio stare di più con mia figlia"

Jeremy Renner è uno dei protagonisti indiscussi Marvel e ora arriva con la nuova serie Hawkeye, dedicata al suo personaggio storico Occhio di Falco, ma ha raccontato di aver dato un ultimatum a Marvel in passato, per stare insieme a sua figlia Ava.

Nel 2013 Jeremy Rennerha avuto una bambina, Ava, con la ex moglie Sonni Pacheco. All'epoca per lui era difficile stare con la bambina appena nata visto che era spesso impegnato sui set Marvel. L'attore, in occasione della promozione di Hawkeye, ha rivelato a Men's Health di aver trascorso un anno e mezzo facendo il pendolare da Londra a Los Angeles per le visite del fine settimana alla bambina:

"Questa cosa mi ha insegnato ad avere le palle per dire 'Andate tutti a quel paese, voglio stare con mia figlia'. Ho detto loro che potevano anche sostituirmi, volevo stare con lei a tutti i costi",

Dopo la nascita di Ava, infatti, Jeremy Renner richiede sempre delle clausole particolari nei suoi contratti di lavoro, che gli permettano di volare da sua figlia ogni volta che può, almeno ogni fine settimana. Un accordo per una giusta causa: la piccola Ava, che ha già sofferto per la separazione dei suoi genitori, avvenuta nel 2015. Il processo è stato molto difficile, soprattutto perché Sonni Pacheco ha accusato l'ex marito di essere dipendente dalle droghe e di violenza domestica. Nel 2019, infatti, richiese la custodia esclusiva della bambina.

Jeremy Renner ama tantissimo sua figlia e dimostra questo lato paterno anche in Hawkeye, dove ricopre il ruolo di un mentore nei confronti della giovane Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfield. Vi ricordiamo che Hawkeye sarà disponibile su Disney+ il 24 novembre.