Jeremy Renner rompe il silenzio su Hawkeye 2: "Tornerò nel MCU, il mio corpo è pronto"

Jeremy Renner ha parlato con entusiasmo della possibilità di tornare a vestire i panni di Clint Barton/Occhio di Falco nella seconda stagione di Hawkeye, la serie Disney+ ambientata nel vasto universo Marvel.

Durante un'intervista con Empire Magazine, l'attore ha dichiarato di essere sicuro che una nuova stagione si farà, nonostante l'assenza di conferme ufficiali da parte dei Marvel Studios.

Renner ha esordito nel Marvel Cinematic Universe nel 2011, nel film Thor, e da allora è stato una presenza fissa nei progetti della saga. Nel 2021, il personaggio ha finalmente ottenuto una serie tutta sua, dove ha condiviso la scena con Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, Florence Pugh (Yelena Belova), Vincent D'Onofrio (Kingpin) e Tony Dalton (Jack Duquesne).

Jeremy Renner è fiducioso: "Faranno una seconda stagione, ne sono certo"

Nonostante i dubbi sorti dopo il grave incidente con lo spazzaneve che lo ha costretto a un lungo periodo di recupero, Renner si mostra fiducioso sul futuro di Hawkeye. "Penso che finiranno per fare la seconda stagione e anche altre cose con i Marvel Studios", ha affermato. L'attore ha aggiunto di sentirsi completamente recuperato e pronto a tornare sul set: "Amo tutti quei ragazzi, amo il personaggio. Sono pronto per rimettermi la tuta".

Hawkeye: un concept art della serie Disney+

In tono ironico, Renner ha scherzato sul costume da supereroe: "Non so se qualcuno vuole vedermi ancora in calzamaglia, ma il mio corpo sarà in grado di reggerle".

Dopo l'incidente, Renner si sente fisicamente più forte di prima

Nel corso dell'intervista, Renner ha raccontato anche dei mesi difficili seguiti al suo incidente. Oggi, però, si dice più forte che mai: "Sono oltre il 150% rispetto a prima. Ho lavorato duramente per riprendermi. Ho problemi ai tendini e qualche limitazione, ma la forza che ho guadagnato mi ha trasformato".

Hawkeye: Jeremy Renner in una scena

Ha poi concluso: "Non avrei raggiunto questo livello se non fossi stato travolto. È strano da dire, ma quell'esperienza mi ha spinto oltre i miei limiti".

Hawkeye 2 resta senza conferme ufficiali, e il futuro nel MCU è ancora incerto

Ad oggi, Marvel non ha ancora annunciato ufficialmente una seconda stagione di Hawkeye. Allo stesso modo, non ci sono certezze sulla presenza di Jeremy Renner nei prossimi film sugli Avengers, Doomsday e Secret Wars, entrambi attualmente in sviluppo.

Hawkeye: una scena della serie

La prima stagione della serie è ancora disponibile in streaming su Disney+, ma i fan dovranno attendere per scoprire se Occhio di Falco tornerà davvero sullo schermo, e in quale forma.