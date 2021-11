Hawkeye: prime reazioni della critiche alla serie Disney+ con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld

In attesa del 24 novembre, giorno in cui Hawkeye approderà su Disney+, le prime reazioni della critica american alla visione della serie interpretata da Jeremy Renner e Hailee Steinfeld hanno invaso Twitter.

Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld in una foto della serie

Da quanto anticipato finora, Hawkeye si concentrerà su aspetti completamente nuovi del Marvel Cinematic Universe. Mentre si trova nella New York City post-Blip, Clint Barton (Jeremy Renner) dovrà collaborare con la giovane arciera Kate Bishop (Hailee Steinfeld) per affrontare i nemici del suo passato come Ronin e tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Nel cast di Hawkeye troveremo anche Vera Farmiga nel ruolo di Eleanor Bishop, Fra Fee che sarà The Clown, Tony Dalton interpreterà Swordsman, Alaqua Cox sarà Echo, Zahn McClarnon sarà William Lopez e Florence Pugh riprenderà il ruolo di Black Widow di Yelena Belova.

Jeremy Renner ha preso in prestito il costume di Hawkeye per indossarlo a scuola di sua figlia

Di seguito trovate le prime impressioni su Hawkeye, per lo più positive, che tra l'altro lodano la performance di Hailee Steinfeld, qui al suo ingresso nell'MCU.