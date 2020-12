Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld in azione nelle prime foto dal set

Le riprese della serie Disney+ Hawkeye sono ufficialmente in corso e le foto dal set delle star Jeremy Renner e Hailee Steinfeld hanno fatto irruzione sui social.

Da quanto sappiamo finora, in Hawkeye ritroveremo Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton, alias Occhio di falco. Dopo un iniziale riserbo, è stata così confermata anche la presenza di Hailee Steinfeld nei panni della protagonista femminile della serie, Kate Bishop, alter ego di Hawkeye che dovrebbe farle da mentore.

"Sono entrambi Hawkeye in un certo senso, giusto?" ha dichiarato a ComicBook.com tempo fa la produttrice dell'MCU Trinh Tran. "Sono sempre interessata a inserire nuovi personaggi. e adesso abbiamo un'affascinante giovane donna che è molto interessata al ruolo. Così vedremo entrambi in egual misura."

Alla regia delle puntate ci saranno Bert and Bertie, nome d'arte di Amber Finlayson e Katie Ellwood, e Rhys Thomas.

Bert and Bertie hanno ottenuto l'attenzione della critica e del pubblico con la commedia Equipaggio Zero e recentemente hanno fatto parte del team dello show The Great con star Dakota Fanning e Nicholas Hoult, mentre Thomas ha lavorato per Saturday Night Live, la serie Comrade Detective e Staten Island Summer.

La scelta compiuta per quanto riguarda i registi di Hawkeye sembra quindi preannunciare un'atmosfera più leggera rispetto a quanto si potesse immaginare.