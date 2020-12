Hawkeye: le riprese al via, Florence Pugh comparirà nella serie Disney+?

Mancano pochi giorni all'inizio delle riprese della serie Disney+ su Hawkeye e i rumor si sprecano. Il più gustoso vorrebbe la presenza sul set di Florence Pugh, interprete della Vedova Nera Yelena Belova nell'atteso Black Widow.

Hawkeye: un concept art della serie Disney+

Da quanto sappiamo finora, in Hawkeye ritroveremo Jeremy Renner nel ruolo di Clint Barton, alias Occhio di falco. Sembrerebbe confermata anche la presenza di Hailee Steinfeld nei panni della protagonista femminile della serie, Kate Bishop, alter ego di Hawkeye che dovrebbe farle da mentore.

Secondo The Direct, al cast si potrebbe inoltre aggiungere l'inglese Florence Pugh che tornerà a indossare i panni della spia russa Yelena Belova, che farà il suo ingresso nell'MCU proprio in Black Widow.

Black Widow: Florence Pugh in costume

Le fonti di The Direct sostengono che nello show Florence Pugh indosserà un costume ispirato a quello di Ronin, incarnazione di Hawkeye di cui abbiamo fatto la conoscenza in Avengers: Endgame. Possibile che Yelena assuma il ruolo di Ronin per un breve periodo di tempo nella serie o che utilizzi il costume per un'operazione sotto copertura. Ma la presenza della Pugh potrebbe limitarsi unicamente a un breve cameo in cui interviene a dare manforte a Clint e Kate.

Per adesso è troppo presto per fare ipotesi sensate, non ci resta che attendere nuove informazioni sulla produzione di Hawkeye, che potrebbe approdare su Disney+ nel corso del 2021 o 2022. Per quanto riguarda Black Widow, al momento l'uscita nei cinema è fissata al 7 maggio 2021.