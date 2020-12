Hawkeye: Vera Farmiga sarà Madame Masque nella miniserie Disney+?

Una nuova teoria dei fan suggerisce che Vera Farmiga potrebbe essere un'antagonista nella miniserie Hawkeye, in lavorazione per Disney+.

Una nuova teoria dei fan suggerisce che Vera Farmiga potrebbe interpretare una dei villain nella miniserie Hawkeye, in lavorazione per Disney+, nello specifico si tratterebbe di Madame Masque.

Le riprese del progetto Marvel, ambientato alcuni anni dopo l'ultimo film degli Avengers, sono attualmente in corso, e proprio ieri è stato annunciato ufficialmente il cast ufficiale, tra cui Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop (l'apprendista di Clint Barton) e Farmiga in quelli della madre di lei, Eleanor. C'è però chi pensa che potrebbe essere una versione di Madame Masque, nota avversaria degli Avengers, poiché nei fumetti Eleanor, inizialmente data per morta, è la mandante delle azioni del personaggio.

Questo potrebbe anche creare un legame con gli eventi della serie Agent Carter (l'unica produzione Marvel Television nella quale Kevin Feige ha avuto un minimo coinvolgimento, e già omaggiata al cinema in Avengers: Endgame), dove c'era un'altra incarnazione di Madame Masque come antagonista nella seconda stagione. Per ora sappiamo solo che Hawkeye racconterà le vicende di Clint Barton (Jeremy Renner) dopo lo scioglimento della formazione originale degli Avengers, e assisteremo al passaggio del testimone tra lui e Kate Bishop, dovuto in parte alla perdita dell'udito di lui (le foto dal set confermano che la miniserie esplorerà la condizione ipoudente del personaggio, come nella storyline fumettistica a cui si rifà lo show).

Le riprese della miniserie sono iniziate da poco a New York, e si parla della fine del 2021 o dell'inizio del 2022 per il debutto su Disney+. Sarà la quarta produzione live-action realizzata direttamente per il servizio streaming della Disney, dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki. In teoria segnerà l'addio di Jeremy Renner al personaggio, da lui interpretato in cinque lungometraggi dal 2011 a oggi, a partire da un cameo nel primo Thor. Al suo fianco su Disney+ vedremo anche Florence Pugh nel ruolo di Yelena Belova, che debutterà prossimamente in Black Widow.