HBO ha realizzato una vera foresta all'interno degli studios per ricreare uno degli ambienti più suggestivi della saga: un set progettato per evolversi nel tempo, seguendo la crescita della serie e dei suoi protagonisti.

La nuova serie di Harry Potter firmata HBO punta a restituire sul piccolo schermo la ricchezza dei romanzi di J.K. Rowling, sfruttando una struttura narrativa più ampia rispetto a quella dei film. Un progetto ambizioso, che richiede un investimento produttivo considerevole e una cura particolare nella costruzione del mondo magico. Tra le prime anticipazioni sui set arriva ora un dettaglio decisamente affascinante: la Foresta Proibita non sarà una semplice scenografia, ma un ambiente destinato a trasformarsi nel corso degli anni.

Una Foresta Proibita destinata a crescere con Harry Potter

A raccontarlo è Nick Frost, interprete di Rubeus Hagrid, che durante un'intervista al sito ufficiale di Harry Potter ha descritto uno degli allestimenti più impressionanti incontrati sul set. HBO ha costruito una foresta vera e propria, completa di ruscelli e rilievi.

Harry Potter: Nick Frost nei panni di Hagrid

Per Frost, entrare in quello spazio è stata un'esperienza sorprendente. L'attore ha spiegato che l'enorme area boschiva all'interno del set di Hogwarts è destinata a rimanere in piedi per circa dieci anni. La definizione scelta dalla troupe è living set: una scenografia viva, che cambia e cresce mentre vengono girati i diversi episodi. "La caccia al sangue di unicorno nella Foresta Proibita è stata fantastica. Hanno costruito un'enorme foresta sul set, che resterà lì per dieci anni. La chiamano living set perché cresce mentre giriamo... c'è un ruscello, ci sono colline. È assolutamente pazzesco", ha raccontato l'attore.

L'allestimento sarà utilizzato già nella prima stagione, che adatterà Harry Potter e la pietra filosofale. Nel romanzo, la Foresta Proibita è teatro di uno degli incontri più inquietanti della storia: Harry, insieme ai compagni, si imbatte in una misteriosa figura che si nutre del sangue di un unicorno per mantenersi in vita. È Voldemort, ancora troppo debole per manifestarsi pienamente, e la scena rappresenta uno dei primi momenti in cui il protagonista si avvicina alla verità sul ritorno del suo nemico.

Frost ha ricordato con particolare entusiasmo le settimane trascorse a girare quella parte della storia. "Una volta entrato lì e saputo che avrei passato due settimane a dare la caccia a un unicorno, con la possibilità di imbattermi in Voldemort, è stato fantastico. Tutta quella parte delle riprese è stata bellissima".

HBO prepara Hogwarts per un progetto lungo dieci anni

La Foresta Proibita è soltanto uno degli elementi che testimoniano la portata dell'investimento di HBO. L'obiettivo è costruire un universo credibile e articolato, capace di sostenere una serie destinata ad attraversare i sette libri e, presumibilmente, diverse fasi della crescita dei suoi protagonisti.

Locandina di Harry Potter

La scelta di realizzare un ambiente naturale destinato a evolversi nel tempo suggerisce un approccio produttivo pensato per dare continuità visiva alla storia. La foresta potrà cambiare insieme a Hogwarts e ai personaggi, diventando uno spazio narrativo che non rimarrà necessariamente identico da una stagione all'altra.

L'idea del living set offre inoltre una prospettiva interessante sul modo in cui la serie intende ricostruire il mondo magico: non soltanto attraverso scenografie spettacolari, ma con ambienti progettati per essere vissuti e modificati nel corso delle riprese. Per scoprire altri dettagli sulla lavorazione e sull'esperienza di Nick Frost nei panni di Hagrid, è disponibile l'intervista completa pubblicata sul sito ufficiale di Harry Potter.

La serie HBO di Harry Potter debutterà il giorno di Natale, dando il via a una nuova trasposizione televisiva destinata a riportare il pubblico a Hogwarts.