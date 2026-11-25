Nuovi scontri familiari, amori complicati e decisioni tutt'altro che semplici animano Il Paradiso delle Signore 11, la soap di Rai 1 che continua a raccontare le vicende del grande magazzino milanese e dei suoi protagonisti. Nella puntata di giovedì 26 novembre 2026, in onda come sempre alle 16.10, la situazione si fa particolarmente delicata per Diana, ormai ai ferri corti con la madre Carla.

Anche Riccardo attraversa un periodo difficile, mentre Valeria si ritrova contesa tra due interessanti opportunità professionali. E per Delia e Botteri, intanto, si apre una questione decisamente personale. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate precedenti de Il paradiso delle signore, l'organizzazione della serata di beneficenza per la casa-famiglia ha impegnato diversi protagonisti del Paradiso. Odile e Matteo hanno deciso di contribuire all'evento, mostrando un'intesa sempre più evidente che non è passata inosservata agli occhi di Lia. La giovane Mandalà, infatti, fatica a nascondere il proprio fastidio per la loro vicinanza.

Irene, invece, si è messa in testa di coinvolgere Johnny nella festa, nonostante la sua iniziale riluttanza a esibirsi. Roberto ha pensato anche a una lotteria, cercando un premio speciale per rendere l'iniziativa ancora più interessante.

Sul fronte sentimentale, Delia ha accolto con una certa agitazione l'arrivo dei genitori. La cena organizzata con l'aiuto di Mimmo non è andata esattamente secondo i piani e alcuni commenti della coppia hanno finito per mettere in imbarazzo sia la ragazza sia Gianlorenzo.

Nel frattempo, Carla ha scoperto che Diana rischia di essere espulsa dall'università dopo aver rivolto pesanti insulti al rettore. Un episodio che alimenta ulteriormente le tensioni tra madre e figlia, già da tempo incapaci di trovare un punto d'incontro.

Anticipazioni di giovedì 26 novembre

La puntata del 26 novembre si apre con nuove preoccupazioni per Delia e Gianlorenzo Botteri. La discussione avuta con i genitori della ragazza sulla possibilità di avere dei figli continua a pesare sulla coppia. Quelle parole hanno toccato un argomento delicato, lasciando entrambi confusi e alle prese con riflessioni che non possono più ignorare.

Al Paradiso, intanto, proseguono i preparativi per la festa di beneficenza. Irene e Lia riescono finalmente a trovare una terza Venere disposta ad accompagnare Johnny con un piccolo coro. Un'iniziativa che potrebbe convincere il ragazzo a superare le proprie resistenze e partecipare alla serata.

Riccardo torna da Parigi profondamente amareggiato. La fine della relazione con Nicoletta lo ha segnato e il distacco dalla donna che ama è ancora difficile da accettare. A sostenerlo ci sono i familiari, pronti a offrirgli un po' di conforto in un momento particolarmente doloroso.

Anche Valeria si trova davanti a una scelta complicata. La proposta della GMM è economicamente troppo vantaggiosa perché Roberto possa competere, ma il direttore del Paradiso decide di giocare un'altra carta. La sua controproposta colpisce la Craveri e la spinge a riconsiderare i propri progetti professionali.

La situazione più esplosiva, però, riguarda Diana e Carla. La ragazza non ha alcuna intenzione di scusarsi con il rettore per quanto accaduto all'università, nonostante le possibili conseguenze. La sua ostinazione esaspera la madre e il confronto tra le due degenera, portando il loro rapporto a un punto di rottura.