Harry Potter, la HBO costruirà una scuola per far continuare gli studi ai bambini attori della serie

Per girare la nuova serie di HBO dedicata a Harry Potter, lo studio di Leavesden ospiterà una vera scuola per bambini-attori, attiva per i prossimi 8-10 anni. Le aule temporanee permetteranno agli interpreti, come Dominic McLaughlin e Arabella Stanton, di studiare tra una scena e l'altra. Un campus magico, in cui realtà e fiction cammineranno fianco a fianco.

La Scuola di Hogwarts diventa reale con un campus per piccoli maghi-attori

Tra pozioni, incantesimi e notti in sala prove, ci sarà anche spazio per la grammatica e la matematica. La magia della nuova serie di Harry Potter targata HBO non si limiterà allo schermo: presso i Warner Bros. Studios Leavesden, quartier generale della produzione, sta nascendo una vera scuola per i giovani attori protagonisti. Secondo quanto riportato dalla BBC, il Three Rivers District Council ha autorizzato la costruzione di una struttura scolastica temporanea composta da edifici mobili, destinata ad accompagnare le riprese per un arco di tempo compreso tra gli otto e i dieci anni.

La locandina del film di Harry Potter

Questa insolita "scuola di Hogwarts" accoglierà fino a 600 studenti nei giorni di riprese più affollati, mentre nei periodi normali ne ospiterà circa 150. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, tra le 5:30 del mattino e le 20:30, permettendo ai piccoli interpreti di destreggiarsi tra scene notturne, riprese in esterna e interrogazioni di storia. Le aule saranno operative per tutta la durata della produzione, fino a un massimo di dieci anni, come specificano i documenti urbanistici che, pur senza citare espressamente Harry Potter, parlano di "una nuova serie TV di rilievo che si insedierà negli studi per i prossimi anni".

Il progetto ambizioso è partito ufficialmente il 15 luglio, con l'inizio delle riprese annunciato da HBO. La selezione per i ruoli principali ha coinvolto 32.000 bambini in tutto il mondo: una ricerca capillare per dare volto a icone come Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Tra i nomi confermati troviamo Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry, Arabella Stanton come Hermione, Alastair Stout nel ruolo di Ron e Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy.

A questi si aggiungono Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Paciock) e Amos Kitson (Dudley Dursley). Saranno loro a vivere un'esperienza unica: non solo calarsi nei personaggi nati dalla penna di J.K. Rowling, ma anche crescere, letteralmente, sul set. Il debutto della serie è previsto per il 2027 su HBO e HBO Max. Tra un incantesimo e un compito in classe, i piccoli maghi stanno per iniziare una nuova avventura: quella della scuola... vera.